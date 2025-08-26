Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Khoa học - Công nghệ

Tin tức công nghệ

Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360

Hướng dẫn sử dụng năng lượng tiết kiệm, giảm phát thải khí nhà kính

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRẦN DUNG TRẦN DUNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 26-8, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp Công ty TNHH Dịch vụ và Môi trường Bảo Châu tổ chức hội thảo phổ biến các văn bản pháp luật, hướng dẫn lập báo cáo giảm phát thải khí nhà kính và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả.

Dự hội thảo có Phó Giám đốc Sở Công Thương Rcom Jen; đại diện một số sở, ngành, địa phương của tỉnh; cùng các doanh nghiệp, cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

13c4b01172a2fafca3b3.jpg
Chuyên gia chia sẻ về giải pháp công nghệ, kỹ thuật trong sử dụng năng lượng hiệu quả.
﻿Ảnh: T.D

Tại hội thảo, các đại biểu được phổ biến các quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và giảm phát thải khí nhà kính; hướng dẫn lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính, xây dựng lộ trình giảm nhẹ phát thải theo Nghị định số 06/2022/NĐ-CP và Nghị định số 119/2025/NĐ-CP.

Các chuyên gia cũng chia sẻ về giải pháp công nghệ, kỹ thuật trong sử dụng năng lượng hiệu quả; đồng thời, tư vấn trực tiếp cho doanh nghiệp về việc tiếp cận và triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

1748469c842f0c71553e.jpg
Ông Rcom Jen-Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phát biểu tại hội thảo. Ảnh: T.D

Phát biểu tại hội thảo, Phó Giám đốc Sở Công Thương Rcom Jen cho biết: Hiện nay, biến đổi khí hậu đang là thách thức toàn cầu, tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế-xã hội và chất lượng đời sống người dân.

Với cam kết mạnh mẽ của Việt Nam tại Hội nghị COP26 về đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, chúng ta càng thấy rõ trách nhiệm và vai trò của từng ngành, từng địa phương, từng cơ quan, doanh nghiệp trong việc giảm phát thải khí nhà kính, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm an ninh năng lượng và thích ứng với biến đổi khí hậu, Phó Giám đốc Sở Công Thương nhấn mạnh: Chúng ta cần sự chung tay, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội.

Các đơn vị cần nắm bắt được các quy định mới của Chính phủ trong lĩnh vực phát thải khí nhà kính và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; đồng thời, hiểu rõ hơn về phương pháp lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và báo cáo kiểm toán năng lượng.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Khai mạc Thế vận hội robot hình người đầu tiên trên thế giới tại Bắc Kinh

Khai mạc Thế vận hội robot hình người đầu tiên trên thế giới tại Bắc Kinh

Tin tức công nghệ

(GLO)- Tối 14-8, lễ khai mạc Thế vận hội robot hình người thế giới lần thứ nhất diễn ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc) với các màn trình diễn hip-hop, võ thuật, chơi đàn và thời trang của các robot hình người. Nhiều robot cũng tham gia mô phỏng thi đấu thể thao như tại một sự kiện thực thụ.

“Lộ” thông tin ngày Apple ra mắt iPhone 17

“Lộ” thông tin ngày Apple ra mắt iPhone 17

Tin tức công nghệ

(GLO)-Nhiều nguồn tin từ giới công nghệ cho biết Apple có thể sẽ tổ chức sự kiện ra mắt dòng iPhone 17 vào ngày 9-9 tới. Thông tin này được trích dẫn từ tài liệu của một số nhà mạng tại Đức và được đăng tải trên các trang tin công nghệ lớn như MacRumors, 9to5Mac, PhoneArena, Tom’s Guide và El País.

Giáo sư GS Tsuyoshi Nakaya (Đại học Kyoto, Nhật Bản): Tôi tin vào năng lực của thế hệ trẻ Việt Nam

Giáo sư Tsuyoshi Nakaya (Đại học Kyoto, Nhật Bản): Tôi tin vào năng lực của thế hệ trẻ Việt Nam

Khoa học - Công nghệ

(GLO)- Với tầm ảnh hưởng quốc tế, Giáo sư Tsuyoshi Nakaya (Đại học Kyoto, Nhật Bản) đóng vai trò cầu nối quan trọng trong việc hỗ trợ xây dựng Nhóm nghiên cứu Vật lý Neutrino tại Viện Khoa học và Giáo dục liên ngành (IFIRSE) thuộc Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE).

Điểm tựa chuyển đổi số của tỉnh

Điểm tựa chuyển đổi số của tỉnh

Tin tức công nghệ

(GLO)- Ở Gia Lai, Trung tâm Chuyển đổi số giữ vai trò “hạt nhân công nghệ”, đảm nhiệm quản lý, giám sát và khai thác vận hành các nền tảng, ứng dụng và dữ liệu số, trở thành điểm tựa giúp tỉnh hướng tới chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

null