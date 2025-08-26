Hướng dẫn sử dụng năng lượng tiết kiệm, giảm phát thải khí nhà kính

(GLO)- Sáng 26-8, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp Công ty TNHH Dịch vụ và Môi trường Bảo Châu tổ chức hội thảo phổ biến các văn bản pháp luật, hướng dẫn lập báo cáo giảm phát thải khí nhà kính và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả.

Dự hội thảo có Phó Giám đốc Sở Công Thương Rcom Jen; đại diện một số sở, ngành, địa phương của tỉnh; cùng các doanh nghiệp, cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Chuyên gia chia sẻ về giải pháp công nghệ, kỹ thuật trong sử dụng năng lượng hiệu quả.

﻿Ảnh: T.D

Tại hội thảo, các đại biểu được phổ biến các quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và giảm phát thải khí nhà kính; hướng dẫn lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính, xây dựng lộ trình giảm nhẹ phát thải theo Nghị định số 06/2022/NĐ-CP và Nghị định số 119/2025/NĐ-CP.

Các chuyên gia cũng chia sẻ về giải pháp công nghệ, kỹ thuật trong sử dụng năng lượng hiệu quả; đồng thời, tư vấn trực tiếp cho doanh nghiệp về việc tiếp cận và triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

Ông Rcom Jen-Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phát biểu tại hội thảo. Ảnh: T.D

Phát biểu tại hội thảo, Phó Giám đốc Sở Công Thương Rcom Jen cho biết: Hiện nay, biến đổi khí hậu đang là thách thức toàn cầu, tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế-xã hội và chất lượng đời sống người dân.

Với cam kết mạnh mẽ của Việt Nam tại Hội nghị COP26 về đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, chúng ta càng thấy rõ trách nhiệm và vai trò của từng ngành, từng địa phương, từng cơ quan, doanh nghiệp trong việc giảm phát thải khí nhà kính, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm an ninh năng lượng và thích ứng với biến đổi khí hậu, Phó Giám đốc Sở Công Thương nhấn mạnh: Chúng ta cần sự chung tay, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội.

Các đơn vị cần nắm bắt được các quy định mới của Chính phủ trong lĩnh vực phát thải khí nhà kính và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; đồng thời, hiểu rõ hơn về phương pháp lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và báo cáo kiểm toán năng lượng.