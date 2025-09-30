Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm "đòn bẩy" phát triển kinh tế giai đoạn mới

(GLO)- Sáng 30-9, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị đánh giá 5 năm triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các xã/phường cùng các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trọng Lợi

Báo cáo tại hội nghị, ông Tạ Chí Đông Luân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai), cho biết: Việc triển khai chương trình trong giai đoạn 2021-2025 cơ bản bám sát mục tiêu và phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương.

Chương trình đã hỗ trợ thiết thực cho các doanh nghiệp trong việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, cải thiện hiệu quả sản xuất, kinh doanh và tăng sức cạnh tranh. Qua đó, tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế đã tăng lên, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh.

Cụ thể, đã có 22 doanh nghiệp được hỗ trợ áp dụng các hệ thống quản lý và công cụ cải tiến năng suất như 5S-Kaizen, TPM, TPI, MFCA…, vượt 13 doanh nghiệp so với kế hoạch. Ngoài ra, 11 doanh nghiệp tham gia giải thưởng Chất lượng Quốc gia, trong đó có 2 doanh nghiệp đạt Giải Vàng, 2 doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng quốc gia và 3 đơn vị đang chờ công bố kết quả.

Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các xã/phường cùng các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh dự hội nghị. Ảnh: Trọng Lợi

Tuy đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng chương trình vẫn còn những hạn chế nhất định. Tại tỉnh Gia Lai (trước khi hợp nhất với Bình Định), tỷ trọng TFP trung bình giai đoạn 2021-2025 chỉ đạt 32,09%, thấp hơn mục tiêu 40-43%. Sau khi hợp nhất, con số này nâng lên 34,5%, song vẫn chưa đạt kỳ vọng.

Một số doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, chưa nhận thức đầy đủ vai trò của năng suất, chất lượng; việc áp dụng các hệ thống quản lý như ISO 9001, ISO 22000, HACCP, VietGAP… còn mang tính hình thức. Công tác đo lường, kiểm soát chất lượng và giá thành sản phẩm vẫn là điểm yếu khiến doanh nghiệp khó nâng cao năng lực cạnh tranh.

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng thông qua việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các hệ thống quản lý tiên tiến; tăng cường truyền thông, đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn; khuyến khích chuyển đổi số và áp dụng các công cụ cải tiến vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, chú trọng phát triển nguồn nhân lực phù hợp với xu thế đổi mới sáng tạo; nâng cao năng lực cho các tổ chức kiểm định, thử nghiệm, chứng nhận tại địa phương; tăng cường kết nối doanh nghiệp với các chương trình đào tạo quốc tế nhằm nâng cao hiệu quả triển khai chương trình trong giai đoạn mới.

Ông Tạ Chí Đông Luân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai) báo cáo kết quả thực hiện chương trình. Ảnh: Trọng Lợi

Ông Trương Quang Phong, Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Gia Lai: “Năng suất, chất lượng là yếu tố then chốt để doanh nghiệp phát triển bền vững. Đầu tư vào lĩnh vực này không chỉ giúp tăng trưởng kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân, mà còn giảm thiểu tác động môi trường, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp tích cực cho thương hiệu quốc gia"

Tại hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận về vai trò của chính sách khuyến công trong việc nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh thời gian qua, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tập trung phân tích những vấn đề thực tiễn trong quá trình nâng cao năng suất, chất lượng, coi đây là động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Đặc biệt, hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2026-2030 tại tỉnh Gia Lai, nhằm đảm bảo tính khả thi, sát với thực tiễn và phù hợp với xu hướng hội nhập.

Các đại biểu đã tham gia trao đổi, chia sẻ bài học kinh nghiệm từ quá trình triển khai và áp dụng mô hình năng suất xanh tại các doanh nghiệp, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm thiểu tác động môi trường và hướng tới phát triển bền vững. Ảnh: Trọng Lợi

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trương Quang Phong, Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Gia Lai, khẳng định: Sở sẽ tiếp tục đóng vai trò tham mưu cho UBND tỉnh trong việc xây dựng và triển khai hiệu quả Chương trình giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu nâng tầm năng suất, chất lượng như một động lực cho phát triển kinh tế-xã hội bền vững tại Gia Lai.