Ban Chỉ đạo 389 tỉnh: Tăng cường phối hợp, xử lý hiệu quả

(GLO)- Trong 9 tháng năm 2025, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng quản lý thị trường, công an, biên phòng, hải quan… đã giúp phát hiện, xử lý hiệu quả nhiều vụ việc phức tạp, góp phần giữ ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Phối hợp đồng bộ, xử lý nghiêm minh

Theo báo cáo, từ đầu năm đến giữa tháng 9.2025, toàn tỉnh đã kiểm tra và xử lý 2.489 vụ vi phạm, xử lý 2.206 vụ việc vi phạm pháp luật về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng cấm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính trên 22,5 tỷ đồng. Tổng số tiền thu nộp ngân sách hơn 198 tỷ đồng, bao gồm tiền xử phạt, truy thu thuế và tịch thu tang vật vi phạm; khởi tố hình sự 38 vụ/59 đối tượng.

Lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất lạp xưởng Gia Quý, phường Quy Nhơn. Ảnh: Hải Yến

Trong đó, lực lượng Quản lý thị trường phát hiện 281 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 2,8 tỷ đồng; lực lượng CA xử lý 145 vụ buôn bán hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc; lực lượng BĐBP và Hải quan phối hợp ngăn chặn nhiều vụ vận chuyển trái phép thuốc lá, rượu ngoại, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng qua biên giới.

Điển hình, trong tháng 9-2025, Đội Quản lý thị trường số 12 phát hiện 4 vụ vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử với tổng trị giá hàng hóa gần 180 triệu đồng và xử phạt hành chính 193,5 triệu đồng. Tang vật thu giữ gồm 503 ví, túi xách không rõ nguồn gốc, 2.290 túi hạt tẩm sấy khô, và gần 1.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng.

Ông Lê Hồng Hà-Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh-cho biết: “Công tác phối hợp giữa các lực lượng được thực hiện ngày càng chặt chẽ, linh hoạt. Chúng tôi tập trung đấu tranh có trọng tâm, trọng điểm, nhất là các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn người dân nhận diện hàng giả, hàng kém chất lượng để tự bảo vệ mình”.

Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh cũng tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp giữa các lực lượng; tổ chức giao ban định kỳ để chia sẻ thông tin, kịp thời xử lý các vụ việc phức tạp phát sinh. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua các chuyên mục trên báo, đài, website ngành, giúp người dân nâng cao nhận thức và chủ động tham gia giám sát thị trường.

Chủ động nắm tình hình, giữ thị trường ổn định

Từ tháng 8 đến nay, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo 389 cấp xã, phường xây dựng quy chế phối hợp và triển khai kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất tại các địa bàn trọng điểm. Sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng đã mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần ngăn chặn từ sớm các hành vi buôn bán, vận chuyển hàng hóa trái phép.

Theo thượng tá Nguyễn Thanh Quang-Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh), công tác phối hợp liên ngành trong thời gian qua được duy trì tốt, đạt hiệu quả cao. Nhiều đối tượng vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; vận chuyển, buôn bán pháo nổ qua biên giới… đã bị bắt giữ, xử lý.

“Chúng tôi tăng cường ứng dụng công nghệ, nắm tình hình trên không gian mạng kết hợp với nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp với lực lượng quản lý thị trường, hải quan, biên phòng… để xử lý kịp thời, không để hình thành điểm nóng” - Thượng tá Nguyễn Thanh Quang cho hay.

Lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử nhập lậu ở xã Phú Thiện. Ảnh: QLTT

Không chỉ tập trung vào lĩnh vực thương mại, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh còn mở rộng kiểm tra sang các lĩnh vực thuế, nông nghiệp, lâm nghiệp và an toàn thực phẩm. Trong 9 tháng, cơ quan thuế đã xử lý 1.605 vụ vi phạm về hóa đơn, thu nộp ngân sách hơn 192,9 tỷ đồng; lực lượng kiểm lâm phát hiện 166 vụ vi phạm lâm luật, xử phạt hơn 1,2 tỷ đồng. Các chốt kiểm soát dịch bệnh động vật liên ngành được duy trì thường xuyên, ngăn chặn lây lan dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Đáng chú ý, các đơn vị còn phối hợp tổ chức tuyên truyền tại các chợ đầu mối, khu dân cư, trường học với hơn 30 buổi tuyên truyền, 5.000 tờ rơi được phát ra, giúp người dân nhận biết hàng thật - hàng giả. Nhiều mô hình “Khu dân cư không buôn bán hàng cấm” được duy trì tại các huyện biên giới như Đức Cơ, Ia Grai, Chư Prông, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh.

Ông Lê Hồng Hà nhấn mạnh: “Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là xử lý vi phạm, mà còn hướng tới bảo đảm môi trường kinh doanh công bằng, ổn định, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của DN và người tiêu dùng. Sự phối hợp chủ động, chặt chẽ giữa các lực lượng sẽ là nền tảng để Gia Lai giữ vững kỷ cương thị trường, góp phần phát triển KT-XH bền vững”.

Với tinh thần chủ động, kiên quyết và trách nhiệm cao, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Mỗi kết quả đạt được là minh chứng cho sự đồng lòng, phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng, qua đó củng cố niềm tin của người dân, góp phần xây dựng thị trường trong tỉnh ngày càng ổn định, minh bạch và bền vững.