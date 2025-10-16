Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Hàng hóa - Tiêu dùng

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Chiều 16-10, xăng RON95-III tiến sát 20.000 đồng/lít

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo nhandan.vn; thoibaotaichinhvietnam.vn)

(GLO)- Chiều 16-10, Liên bộ Công thương-Tài chính công bố giá bán mới các mặt hàng xăng dầu trong nước, bắt đầu áp dụng từ 15 giờ. Theo đó, giá dầu giảm, giá xăng được điều chỉnh tăng, riêng xăng RON95-III tiến sát 20.000 đồng/lít.

Cụ thể, xăng RON95-III tăng 174 đồng/lít, lên mức 19.903 đồng/lít; xăng E5 RON92 tăng 88 đồng/lít, hiện có giá 19.226 đồng/lít.

Trong khi đó, dầu diesel 0.05S hiện ở mức 18.423 đồng/lít, giảm 181 đồng/lít; dầu hỏa là 18.406 đồng/lít, giảm 28 đồng/lít. Tương tự, dầu mazut 180CST 3.5S giảm 437 đồng/kg, còn 14.371 đồng/kg.

chieu-16-10-xang-ron95-iii-tien-sat-20000-donglit.jpg
Sau khi điều chỉnh vào chiều 16-10, giá xăng RON95-III tiến sát 20.000 đồng/lít. Ảnh: Mộc Trà

Trong kỳ điều hành này, Liên bộ Công thương-Tài chính tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả mặt hàng xăng dầu.

Theo Liên bộ, thị trường xăng dầu kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ công bố tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 11, mức tăng thấp hơn dự kiến; nhu cầu dầu toàn cầu có xu hướng suy yếu; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn và Ukraine tiếp tục tăng cường tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng, song xu hướng giảm là chủ yếu.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm nông sản, thực phẩm đặc trưng, OCOP tỉnh tại số 111 đường Lê Hồng Phong (phường Quy Nhơn) thu hút đông khách tham quan, mua sắm. Ảnh: H.Yến

Hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”: Sáng tạo, lan tỏa mạnh mẽ

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã và đang được triển khai rộng khắp với nhiều cách làm sáng tạo, tạo sự lan tỏa rộng khắp và được hưởng ứng mạnh mẽ trong cán bộ, công chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 4 từ trái sang) cùng các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Huy Toàn

Triển lãm OCOP chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Tối 30-9, tại đường Anh Hùng Núp (Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku), Sở Công Thương tỉnh Gia Lai khai mạc Triển lãm giới thiệu sản phẩm OCOP đặc trưng tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Dự lễ khai mạc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch.

Xuất khẩu Gia Lai tăng tốc về đích

Gia Lai: Xuất khẩu 8 tháng 2025 vượt 2,18 tỷ USD, nhiều ngành hàng bứt phá

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- 8 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của Gia Lai đã vượt 2,18 tỷ USD. Kết quả này cho thấy sự phục hồi rõ nét sau giai đoạn sụt giảm đơn hàng, vướng rào cản kỹ thuật, đồng thời phản ánh sức bật mới của nhiều ngành hàng chủ lực như cà phê, chanh dây, gỗ, dệt may, thủy sản…

null