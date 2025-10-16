Chiều 16-10, xăng RON95-III tiến sát 20.000 đồng/lít

(GLO)- Chiều 16-10, Liên bộ Công thương-Tài chính công bố giá bán mới các mặt hàng xăng dầu trong nước, bắt đầu áp dụng từ 15 giờ. Theo đó, giá dầu giảm, giá xăng được điều chỉnh tăng, riêng xăng RON95-III tiến sát 20.000 đồng/lít.

Cụ thể, xăng RON95-III tăng 174 đồng/lít, lên mức 19.903 đồng/lít; xăng E5 RON92 tăng 88 đồng/lít, hiện có giá 19.226 đồng/lít.

Trong khi đó, dầu diesel 0.05S hiện ở mức 18.423 đồng/lít, giảm 181 đồng/lít; dầu hỏa là 18.406 đồng/lít, giảm 28 đồng/lít. Tương tự, dầu mazut 180CST 3.5S giảm 437 đồng/kg, còn 14.371 đồng/kg.

Sau khi điều chỉnh vào chiều 16-10, giá xăng RON95-III tiến sát 20.000 đồng/lít. Ảnh: Mộc Trà

Trong kỳ điều hành này, Liên bộ Công thương-Tài chính tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả mặt hàng xăng dầu.

Theo Liên bộ, thị trường xăng dầu kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ công bố tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 11, mức tăng thấp hơn dự kiến; nhu cầu dầu toàn cầu có xu hướng suy yếu; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn và Ukraine tiếp tục tăng cường tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng, song xu hướng giảm là chủ yếu.