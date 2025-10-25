Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giá dầu thế giới tiếp đà tăng sau lệnh trừng phạt mới của Mỹ với Nga

NHÃ UYÊN (tổng hợp)

(GLO)- Giá dầu thế giới hôm nay (25-10) tiếp đà tăng, hướng tới tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 6 do lo ngại nguồn cung suy giảm sau lệnh trừng phạt mới của Mỹ với Nga.

Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 66,46 USD/thùng, tăng 0,71% (tương đương tăng 0,47 USD/thùng). Giá dầu WTI ở mốc 62,29 USD/thùng, tăng 0,81% (tương đương tăng 0,50 USD/thùng).

Giá dầu thế giới tiếp đà tăng trong ngày 25-10. Ảnh minh họa: KT/VOV

Giá dầu thế giới tăng nhẹ trong phiên ngày hôm nay hướng tới tuần tăng mạnh nhất kể từ giữa tháng 6, sau khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai “ông lớn” dầu khí của Nga là Rosneft và Lukoil, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung toàn cầu.

Các biện pháp trừng phạt của Mỹ, do Tổng thống Donald Trump ký ban hành, nhằm gia tăng sức ép buộc Moscow chấm dứt chiến sự tại Ukraine. Được biết, Rosneft và Lukoil là 2 tập đoàn chiếm hơn 5% sản lượng dầu toàn cầu và hiện là trụ cột xuất khẩu năng lượng của Nga.

Sau khi lệnh trừng phạt được công bố, các công ty dầu khí quốc doanh Trung Quốc đã tạm dừng mua dầu Nga, trong khi các nhà máy lọc dầu Ấn Độ dự kiến sẽ cắt giảm mạnh nhập khẩu trong ngắn hạn.

Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait cho biết, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ sẵn sàng tăng sản lượng để bù đắp bất kỳ sự thiếu hụt nào trên thị trường. Trong khi đó, Nga khẳng định, các biện pháp trừng phạt này sẽ không làm suy yếu nền kinh tế nước này.

