Chiều 23-10, RON95-III xuống mức 19.726 đồng/lít

G.B (theo NLĐO, VTC NEWS)

(GLO)- Liên Bộ Công thương-Tài chính điều chỉnh giá các loại xăng dầu đồng loạt giảm từ 15 giờ chiều 23-10, trong đó RON95-III xuống mức 19.726 đồng/lít.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15 giờ chiều 23-10, RON95-III xuống mức 19.726 đồng/lít.
Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15 giờ chiều 23-10. Ảnh: G.B

Cụ thể, giá xăng RON95-III giảm 177 đồng/lít, xuống mức 19.726 đồng/lít; xăng E5 RON92 có mức trần 19.050 đồng/lít, giảm 176 đồng/lít.

Cùng xu hướng giảm với giá xăng, dầu diesel giảm 291 đồng/lít, xuống ngưỡng 18.115 đồng/lít; dầu diesel giảm 538 đồng/lít, còn 17.885 đồng/lít; dầu hỏa giảm 291 đồng/lít, lùi về 18.115 đồng/lít và dầu mazut giảm 273 đồng/kg, có giá mới là 14.098 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành lần này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả mặt hàng.

Từ đầu năm đến nay, xăng RON95 đã tăng 24 lần, giảm 20 lần. Dầu diesel có 21 lần tăng, 21 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.

