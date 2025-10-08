Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 9 tháng của Gia Lai tăng 3,9%

(GLO)- Theo thông tin từ Cục Thống kê tỉnh Gia Lai, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng năm 2025 của tỉnh tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng CPI tháng 9 tăng 0,2% so với tháng trước, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước và tăng 3,5% so với tháng 12-2024.

Trong mức tăng 0,2% của CPI tháng 9 so với tháng trước, có 7 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, 4 nhóm ổn định.

Ảnh: Nguồn Cục Thống kê.

Số liệu từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho thấy, CPI bình quân 9 tháng năm 2025 của cả nước tăng 3,27% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 3,19%. Riêng tháng 9, so với tháng 12-2024, CPI tăng 2,61% và so với cùng kỳ năm trước tăng 3,38%; lạm phát cơ bản tăng 0,2% so tháng trước và tăng 3,18% so cùng kỳ năm trước.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 10 nhóm hàng tăng giá, riêng nhóm văn hóa, giải trí và du lịch có giá giảm. Trong đó, nhóm giáo dục tăng mạnh nhất với 2,22%.

Nguyên nhân chủ yếu do giá lương thực, thực phẩm, điện sinh hoạt, giá dịch vụ y tế, dịch vụ giáo dục là yếu tố tác động làm tăng CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.

Trong 9 tháng, thị trường hàng hóa thế giới có nhiều biến động do ảnh hưởng bởi các yếu tố chính trị, kinh tế, xã hội của các quốc gia. Ngoài ra, dịch vụ giáo dục các trường ngoài công lập, giá thực phẩm và vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng cũng là những nguyên nhân chính làm CPI tháng 9-2025 tăng.

Chỉ số tiêu dùng 9 tháng năm 2025 của Gia Lai tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2024. Ảnh: Q.T

Cũng theo Cục Thống kê, kinh tế toàn cầu ngày càng khó dự đoán khi tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro khó lường, đặc biệt là căng thẳng thuế quan và bảo hộ thương mại của Mỹ cùng với phản ứng đối phó của các nước.

Nhiều quốc gia tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, tổng cầu yếu khiến kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm. Lạm phát có xu hướng giảm nhưng các ngân hàng Trung ương vẫn tiếp tục theo dõi và điều chỉnh chính sách tiền tệ để đảm bảo tăng trưởng năm 2025.

Cùng với đó, công tác cải cách hành chính được Chính phủ đặc biệt chú trọng với nhiều biện pháp đơn giản hóa thủ tục, sắp xếp và điều chỉnh địa giới hành chính nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý, tạo môi trường thông thoáng cho sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành và địa phương triển khai đồng bộ giải pháp điều hành giá, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, kiểm soát lạm phát, đồng thời duy trì đà phục hồi kinh tế.

Theo dự báo của Cục Thống kê, trong tháng 10, CPI nhóm thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình… có khả năng tăng do ảnh hưởng từ các cơn bão gần đây. Đặc biệt, rau xanh, thủy sản và thực phẩm chế biến có thể tăng đáng kể so với tháng 9. Điều này có thể tác động tới lạm phát chung.