Gia Lai: Khen thưởng đột xuất 3 tập thể, cá nhân về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại

(GLO)- Sáng 7-8, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai đã khen thưởng đột xuất 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tháng 8-2025. 

Theo đó, Giám đốc Sở Công Thương Dương Minh Đức và lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã tặng giấy khen cho tập thể Đội Quản lý thị trường số 4 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh và 2 cá nhân gồm: Ông Nguyễn Vũ Bi-Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4; Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hữu Đại-Cán bộ Đội 4, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh).

giam-doc-so-cong-thuong-duong-minh-duc-thu-5-tu-phai-sang-trao-giay-khen-cho-1-tap-the-va-2-ca-nhan-anh-phi-long.jpg
Giám đốc Sở Công Thương Dương Minh Đức (thứ 5 từ phải sang) tặng giấy khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân. Ảnh: Phi Long

Các tập thể và cá nhân nêu trên đã phát hiện hơn 4 tấn thịt và mỡ heo có mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc, xuất xứ vào chiều 5-8 vừa qua. Khối lượng thực phẩm trên được cất giấu, bảo quản tại các tủ đông, kho lạnh tại nhà bà N.T.T. (SN 1980, ở tổ dân phố Tân Hòa, phường An Nhơn Nam) và địa điểm kinh doanh thịt heo của Công ty TNHH Kinh doanh thực phẩm Q.V. (bên cạnh nhà bà T.) do ông N.T.Q. (SN 1972) làm người đại diện.

Đây là thành tích đầu tiên của lực lượng Quản lý thị trường tỉnh và lực lượng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) sau khi UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Gia Lai.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Công Thương Dương Minh Đức đề nghị lực lượng Quản lý thị trường tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong giai đoạn mới.

quang-canh-le-khen-thuong-anh-phi-long.jpg
Quang cảnh lễ khen thưởng. Ảnh: Phi Long

Hiện nay, dịch tả heo châu Phi có nguy cơ bùng phát, lây lan ra diện rộng, lực lượng Quản lý thị trường cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời ngăn chặn các hành vi kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn.

