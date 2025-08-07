Chiều 7-8, xăng RON 95-III vượt mốc 20.000 đồng/lít

(GLO)- Từ 15 giờ ngày 7-8, theo điều hành của Liên bộ Công thương-Tài chính, giá xăng RON 95-III tăng thêm 234 đồng/lít, hiện có giá bán là 20.074 đồng/lít.

Cùng với đó, giá xăng E5RON92 cũng tăng 207 đồng/lít, đang ở mức 19.608 đồng/lít.

Trong khi giá xăng đồng loạt tăng thì mặt hàng dầu tăng giảm tùy loại. Trong đó, dầu diesel giảm 268 đồng/lít, hiện có giá 18.800 đồng/lít; dầu hỏa giảm nhẹ 54 đồng, đang được bán ra với giá 18.660 đồng/lít. Riêng dầu mazut tăng 114 đồng/kg, hiện có giá 15.647 đồng/lít.

Giá xăng chiều 7-8 tăng nhẹ. Ảnh: P.V

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 31-7 đến 6-8) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: thông tin cập nhật về chính sách thuế của Mỹ đối với hàng hóa nhập khẩu của các đối tác thương mại; OPEC+ quyết định tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 9; xung đột quân sự giữa Nga với Ukaine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua biến động lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.