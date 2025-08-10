Bàu Cạn phấn đấu trở thành xã phát triển toàn diện

Danh mục
MINH PHƯƠNG
(GLO)- Xây dựng địa phương phát triển toàn diện là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tuấn Anh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bàu Cạn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra vào sáng 10-8.

Đại hội có 140 đại biểu tham dự, đại diện cho 591 đảng viên đến từ 35 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của địa phương sau khi sáp nhập 3 xã: Bình Giáo, Thăng Hưng và Bàu Cạn (cũ).

bau-can-1.jpg
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bàu Cạn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Minh Phương

Trong nhiệm kỳ qua, dù đối diện nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các xã đã phát huy tinh thần đoàn kết, tận dụng thuận lợi, chủ động khắc phục khó khăn, tập trung triển khai quyết liệt nghị quyết đại hội và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: nông-lâm-thủy sản chiếm 57%, công nghiệp-xây dựng 15% và thương mại-dịch vụ 28%. Thu nhập bình quân đầu người ở các xã đạt từ 42 đến 76 triệu đồng/năm. Sản xuất nông nghiệp ổn định, cây công nghiệp dài ngày tiếp tục là thế mạnh; chăn nuôi phát triển, tổng đàn gia súc, gia cầm hơn 124.000 con.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả: xã Bàu Cạn (cũ) hoàn thành 19/19 tiêu chí; Bình Giáo và Thăng Hưng đạt 15 - 16 tiêu chí. Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, thương mại-dịch vụ phát triển, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm còn 3,34%.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội chuyển biến rõ nét; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng được nâng cao.

bau-can-3.jpg
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Minh Phương

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Bàu Cạn đề ra mục tiêu huy động mọi nguồn lực phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: nông-lâm-thủy sản chiếm 37,5%, công nghiệp-xây dựng 20,8%, thương mại-dịch vụ 41,7%.

Duy trì các tiêu chí đã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2030, xã Bàu Cạn đạt 19/19 tiêu chí; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 1,09%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%. Hằng năm, có trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới giai đoạn 2025-2030 đạt từ 3% trở lên/năm…

Để đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra, Đảng bộ xã tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ; mở rộng thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái; thu hút đầu tư vào công nghiệp chế biến nông sản; hoàn thiện kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; giữ vững quốc phòng-an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

bau-can-4.jpg
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Minh Phương

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Bàu Cạn đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cần tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng nhân lực y tế trên địa bàn, đồng thời kiến nghị với cấp trên để có phương án bổ sung bác sĩ, luân chuyển nhân lực hợp lý hoặc có chính sách hỗ trợ thu hút, đào tạo tại chỗ phù hợp với đặc thù của địa phương.

Cùng với đó, hệ thống chính trị của xã cần thay đổi tư duy từ quản lý, kiểm soát sang phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết thành các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể cho cả nhiệm kỳ; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; tăng cường chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng công tác phát triển đảng viên mới, nhất là người dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh đề nghị Đảng bộ xã quan tâm hơn nữa đến công tác an sinh xã hội, chăm lo công tác giáo dục và đào tạo nghề, giảm nghèo bền vững, đặc biệt quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe người dân.

“Bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, do đó, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn phải nỗ lực nhiều hơn nữa, chủ động, sáng tạo hơn nữa, nắm vững thời cơ, phát huy lợi thế, vượt qua khó khăn, tạo đà vững chắc hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra”-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh nêu kỳ vọng.

bau-can-2.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bàu Cạn nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: Minh Phương

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Đảng bộ xã Bàu Cạn nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành gồm 25 đồng chí, đồng chí Trần Trung Hiếu được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và người dân xã Bàu Cạn nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng Bàu Cạn trở thành xã phát triển toàn diện.

