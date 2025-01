Gia Lai: Giám đốc Công an tỉnh thăm, tặng quà các gia đình chính sách

(GLO)-Nhân dịp Tết Nguyên đán 2025, đoàn công tác do Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các cơ quan, đơn vị cùng các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Chư Prông.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh (thứ 3 từ trái qua) thăm, tặng quà Tết Nguyên Đán 2025 cho nữ Anh hùng lực lượng vũ trang Kpă Ó. Ảnh: R.H

Tại đây, đoàn đã đến chúc Tết Huyện ủy, Công an huyện Chư Prông, Công an xã Ia Boòng, Công an xã Ia Púch; thăm, tặng quà gia đình ông Rah Lan Tuấn (thị trấn Chư Prông), nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Anh hùng lực lượng vũ trang Kpă Ó (xã Ia Phìn).

Đồng thời, đoàn đã đến thăm, tặng quà 5 gia đình chính sách, gồm các ông, bà: Rơ Mah B’Roi (bệnh binh) và Rơ Mah Beng (bị ảnh hưởng chất độc hóa học, cùng trú tại xã Ia Púch); Siu Chi (bệnh binh); Siu Bút (có công cách mạng, cùng trú tại xã Ia Boòng); Siu HBót (bệnh binh, trú tại xã Ia O).

Tại những nơi đến thăm, Giám đốc Công an tỉnh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp, hy sinh của các gia đình trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Thiếu tướng Rah Lan Lâm cũng động viên các gia đình tiếp tục sống gương mẫu, phát huy truyền thống yêu nước, khuyến khích con cháu tích cực phát triển kinh tế, chấp hành pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Đoàn công tác do Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn thăm, tặng quà ông Rah Lan Tuấn-nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Ảnh: R.H

Dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Thiếu tướng Rah Lan Lâm đã trao tặng quà Tết Nguyên đán 2025 cho các gia đình chính sách.