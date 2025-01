Gia Lai: Tặng 450 suất quà Tết cho người nghèo, khó khăn

Theo đó, đoàn trực tiếp trao tặng 450 suất quà (500.000 đồng/suất) cho 450 hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ gia đình đặc biệt khó khăn của tại 7 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Đoàn tặng quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Xuân An, thị xã An Khê. Ảnh: H.N

Trong đó, 150 hộ ở xã Đak Djrăng, Đak Yă và thị trấn Kon Dơng (huyện Mang Yang); 100 hộ ở xã Hneng và Kon Gang (huyện Đak Đoa); 100 hộ xã Xuân An (thị xã An Khê) và 100 hộ phường Chi Lăng (TP. Pleiku). Tổng trị giá quà tặng là 225 triệu đồng, do Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP tài trợ.

Được biết, trong dịp Tết Ất Tỵ 2025, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí sẽ trao tặng 8.000 suất quà (trị giá trên 8 tỷ đồng) cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách ở 63 xã, phường, thị trấn của 37 tỉnh, thành phố trên cả nước nhằm giúp các đối tượng khó khăn có thêm điều kiện vui xuân đón Tết.