Tặng 72 suất quà cho học sinh khó khăn xã Tuy Phước Đông

(GLO)- Ngày 14-8, UBND xã Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai) và Ban liên lạc đồng hương Tuy Phước tại TP. Quy Nhơn (cũ) đã tổ chức tặng quà cho học sinh vượt khó vươn lên trong học tập ở xã Tuy Phước Đông trước thềm năm học mới 2025-2026.

Các em học sinh phấn khởi đón nhận quà. Ảnh: X.V

Theo đó, 72 suất quà (trị giá 500 ngàn đồng/suất) đã được trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị của hoạt động này là 36 triệu đồng, do những người con Tuy Phước cùng các nhà hảo tâm tài trợ.

Đại diện lãnh đạo xã Tuy Phước Đông đã gửi lời cảm ơn đến Ban Liên lạc đồng hương Tuy Phước tại Quy Nhơn và các nhà hảo tâm. Đồng thời, nhấn mạnh đây là việc làm thiết thực, ý nghĩa; qua đó kịp thời chia sẻ, động viên các học sinh khó khăn trên địa bàn xã trước thềm năm học mới, giúp các em có thêm động lực để tiếp tục vươn lên, đạt được những kết quả cao trong học tập.