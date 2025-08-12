Ia Dreh cần huy động nguồn lực để thực hiện đồng bộ các chương trình mục tiêu quốc gia

(GLO)- Sáng 12-8, Đảng bộ xã Ia Dreh (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Trần Cang-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính dự và chỉ đạo Đại hội.

Xã Ia Dreh được thành lập trên cơ sở sắp xếp đơn vị hành chính từ 3 xã: Ia Rmok, Ia Dreh (cũ) và Krông Năng. Đảng bộ xã có 582 đảng viên của 26 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Bên cạnh tập trung đánh giá những kết quả đạt được của nhiệm kỳ trước, Đại hội xác định trong nhiệm kỳ 2025-2030 phấn đấu có trên 90% tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt từ 3%/năm. Kinh tế tăng trưởng 8,3%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2030 đạt 53 triệu đồng; giảm bình quân 2,76% hộ nghèo mỗi năm theo chuẩn nghèo đa chiều; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%...

Đồng chí Trần Cang (thứ 5 từ phải sang)-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ia Dreh nhiệm kỳ 2025-2030.

﻿Ảnh: T.T

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Ia Dreh nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Ksor Tin được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Cang-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính ghi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã.

Đồng chí đề nghị: Thời gian tới, Đảng ủy và chính quyền xã tiếp tục phát huy nội lực, huy động hiệu quả nguồn lực để thực hiện đồng bộ các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là giảm nghèo bền vững; chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý, phát triển sản xuất hàng hóa gắn với lợi thế địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân; chăm lo toàn diện các lĩnh vực văn hóa-xã hội, giáo dục, y tế gắn với thúc đẩy chuyển đổi số làm động lực phát triển.

Đồng thời, xã cần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng-an ninh, chủ động phòng ngừa, không để phát sinh điểm nóng từ cơ sở. Về tổ chức bộ máy, cần khẩn trương củng cố, xây dựng theo hướng tinh gọn, rõ chức năng, rõ nhiệm vụ, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng với cơ quan chuyên môn của chính quyền; qua đó góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.