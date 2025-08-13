Danh mục
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Xây dựng Đức Cơ trở thành trung tâm của khu vực

(GLO)- Sáng 13-8, Đảng bộ xã Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự đại hội còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh; nguyên lãnh đạo huyện Đức Cơ (cũ) qua các thời kỳ; cùng 159 đại biểu đại diện cho 235 đảng viên thuộc 15 tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ.

6-pho-bi-thu-tinh-uy-chu-tich-ubnd-tinh-pham-anh-tuan-phat-bieu-chi-dao-tai-dai-hoi-anh-ha-duy-9314.jpg
Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
﻿Ảnh: Hà Duy

Xã Đức Cơ được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Ia Kriêng và thị trấn Chư Ty. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 2 xã, thị trấn trước sáp nhập đạt được những kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; tổ chức bộ máy được củng cố, tinh gọn.

Cụ thể, Đảng bộ thị trấn Chư Ty đã thực hiện đạt và vượt 21/22 chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng với tỷ trọng nông-lâm nghiệp, thủy sản chiếm 15,54%; công nghiệp và xây dựng chiếm 25,98%; thương mại và dịch vụ chiếm 58,48%.

Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 65 triệu đồng/năm; tỷ lệ tăng thu ngân sách trên địa bàn bình quân hằng năm ước đạt 16,55%; tỷ lệ hộ nghèo ước đến cuối năm 2025 giảm còn 0,38%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ước đạt 98%. Tỷ lệ chi bộ hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 86%.

cac-dai-bieu-du-dai-hoi-dai-bieu-xa-duc-co-lan-thu-i-nhiem-ky-2025-2030-anh-ha-duy.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Hà Duy

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã Ia Kriêng đã thực hiện đạt và vượt 22/23 chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Trong đó, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 42,3 triệu đồng/năm; tỷ lệ tăng thu ngân sách trên địa bàn bình quân hằng năm đạt 1,5%; tỷ lệ giảm hộ nghèo hằng năm đạt 3,2%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%. Tỷ lệ chi bộ hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 83,33%; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm/tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ đạt 3,53%.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết và thống nhất các mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Đại hội đã thông qua 18 chỉ tiêu chính; trong đó, tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 10,6%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 105 triệu đồng; tổng thu ngân sách đến năm 2030 đạt 49,8 tỷ đồng…

Để đạt các chỉ tiêu trên, Đại hội đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và các nhóm giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2025-2030.

thieu-nhi-xa-duc-co-tang-hoa-chuc-mung-cho-cac-dai-bieu-du-dai-hoi-anh-ha-duy.jpg
Thiếu nhi xã Đức Cơ tặng hoa chào mừng các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Hà Duy

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận và biểu dương những kết quả mà địa phương đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trên lĩnh vực quốc phòng-an ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đức Cơ có vị trí chiến lược quan trọng. Vì vậy, xã phải trở thành trung tâm của khu vực, lấy Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh làm tâm điểm phát triển. Bộ máy chính quyền địa phương phải thay đổi căn bản về nhận thức, phải xác định là chính quyền kiến tạo, tạo thuận lợi cho người dân, chủ động đến với người dân và doanh nghiệp.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn cũng cho rằng, Đức Cơ có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, phải để bà con tin tưởng vào chính quyền; còn chính quyền giúp bà con làm giàu, ổn định cuộc sống; từ đó góp phần đảm bảo an ninh-quốc phòng.

Không chỉ dừng lại ở các chỉ tiêu tăng trưởng đề ra tại Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xã cần quyết tâm tăng trưởng mạnh hơn nữa trong thời gian tới. Trong đó, chú trọng việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng để xây dựng vùng nguyên liệu lớn gắn với phát triển công nghiệp chế biến, thương mại-dịch vụ; làm kỹ bài toán quy hoạch; lưu ý vấn đề bảo vệ môi trường, nhất là thu gom rác thải sinh hoạt, bởi "sạch" là yếu tố quan trọng để thu hút đầu tư, phát triển du lịch.

Đức Cơ cũng cần xác định được nguyên nhân, từ đó có giải pháp căn cơ để giảm nghèo, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh hơn nữa công tác chuyển đổi số tại địa phương, nhất là tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; phát triển kinh tế gắn chặt với đảm bảo an ninh-quốc phòng; làm tốt công tác đối ngoại.

Đồng thời, tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; người đứng đầu phải nêu gương; sắp xếp vị trí cán bộ theo đúng năng lực. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo sát tình hình thực tế, mỗi quý phải có sinh hoạt chuyên đề.

ban-chap-hanh-dang-bo-xa-duc-co-khoa-i-ra-mat-nhan-nhiem-vu-anh-ha-duy.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đức Cơ khóa I ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Hà Duy

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đức Cơ nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 24 đồng chí; đồng chí Phạm Văn Cường được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

