Bộ Công an tặng bằng khen cho 2 tập thể của Công an tỉnh

(GLO)- Sáng 3-3, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ chào cờ Tổ quốc tháng 3-2025. Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.

Trong tháng, các đơn vị, địa phương đã tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nổi bật, tỷ lệ điều tra đạt trên 72% (án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%); khởi tố 3 vụ phạm tội sử dụng công nghệ cao; phát hiện 19 vụ/19 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng và chức vụ.

Giám đốc Công an tỉnh Rah Lan Lâm trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và tặng giấy khen cho 1 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng-chống tội phạm và xây dựng lực lượng. Ảnh: Hân Hòa

Cùng với đó, phát hiện, xử lý 8 vụ/8 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về môi trường. Bắt 10 vụ/27 đối tượng tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đặc biệt, Công an tỉnh đã tập trung, khẩn trương, quyết liệt triển khai thực hiện việc sắp xếp, bố trí cán bộ Công an cấp huyện theo Đề án số 25-ĐA/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương về “Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” bảo đảm tiến độ đề ra và chủ động tiếp nhận 5 nhiệm vụ từ các sở, ngành về Công an tỉnh.

Tại lễ chào cờ, Thiếu tướng Rah Lan Lâm biểu dương, ghi nhận thành tích, kết quả đạt được của lực lượng Công an toàn tỉnh. Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Từ ngày 1-3, Công an cấp huyện đã giải thể.

Nhằm bảo đảm yêu cầu công tác, các đơn vị tuyệt đối không để công việc bị ngắt quãng, không để bỏ trống địa bàn, lĩnh vực phụ trách; không để ảnh hưởng đến hoạt động của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Để đảm bảo vận hành bộ máy mới, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương phân công nhiệm vụ công tác với lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ; tiến hành các thủ tục bàn giao công tác, tài sản, tài liệu, tang vật, vật chứng, vũ khí, công cụ hỗ trợ...

Các đơn vị tiếp nhận 5 nhiệm vụ mới từ các sở, ngành chuẩn bị tốt điều kiện về con người, địa điểm triển khai thực hiện, nhanh chóng vận hành các nhiệm vụ một cách thông suốt, hiệu quả nhất, không để xảy ra tình trạng tắc nghẽn, ảnh hưởng đến tiến độ công việc chung và chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.

Tại lễ chào cờ, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đại diện cho Công an tỉnh nhận bằng khen của Bộ Công an về thành tích xuất sắc về công tác tổ chức cán bộ trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024.

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh cũng đã trao bằng khen của Bộ Công an cho Đội Tuyên truyền-Giáo dục, Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị vì đã xuất sắc đạt giải A tại Giải báo chí về xây dựng Đảng lần thứ IX năm 2024; tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng-chống tội phạm.