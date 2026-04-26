Âm vang chương trình nghệ thuật “Đại ngàn reo”

HOÀNG HOÀI HOÀNG HOÀI
(GLO)- Tối 25-4, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đại ngàn reo” đã để lại nhiều dư âm trong lòng khán giả.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đại ngàn reo” là sự kiện văn hóa, chính trị có ý nghĩa sâu sắc, chào mừng 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku (19/4/1946 - 19/4/2026), Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) và 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).

Không gian sân khấu chương trình nghệ thuật đặc biệt "Đại ngàn reo". Ảnh: Minh Phương

Đến dự và thưởng thức chương trình, về phía lãnh đạo Trung ương có các đồng chí: Đinh Thị Phương Lan - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Y Vinh Tơr - Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Cùng dự có các đồng chí: U Huấn - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi; Nguyễn Minh Dũng - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long; các đồng chí lãnh đạo các đơn vị Quân đoàn 34, Binh đoàn 15, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, hội, đoàn thể; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ các xã, phường; cùng đông đảo nhân dân và du khách.

Ông Siu Tour (người Jrai, phường An Phú) đọc lại thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku. Ảnh: Đức Thụy

Mở đầu chương trình là phần đọc lại bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku năm 1946. Trong bối cảnh đất nước vừa giành độc lập với muôn vàn khó khăn, lời căn dặn của Người về tinh thần đại đoàn kết các dân tộc tiếp tục được nhắc lại như một thông điệp, một niềm tưởng nhớ tới lời hiệu triệu sâu sắc về tinh thần đại đoàn kết.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại chương trình. Ảnh: Đức Thụy

Đứng trước tượng Bác trong không gian trang trọng của sự kiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: “Chúng ta cùng nhìn lại: Làm sao để mỗi người dân, dù ở bất kỳ dân tộc nào, đều có cơ hội phát triển; để không ai cảm thấy mình đứng bên lề của sự phát triển; và để bản sắc văn hóa không bị mai một trong quá trình đi lên.

Đó cũng chính là định hướng mà Gia Lai kiên trì theo đuổi: phát triển bao trùm, tôn trọng khác biệt và coi đa dạng văn hóa là nguồn lực - tinh thần đoàn kết là sức mạnh để cùng nhau xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng. Trong không gian phát triển mới sau sáp nhập, tinh thần đoàn kết ấy càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng”.

Tiếp nối trường đoạn mang đậm chiều sâu tư tưởng, chương trình gây ấn tượng với không gian sân khấu thực cảnh được dàn dựng công phu ngay tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Những lát cắt đời sống quen thuộc của đồng bào Tây Nguyên như điêu khắc gỗ, đan lát, dệt thổ cẩm hay hình ảnh nhà rông, giọt nước… tạo nên một tổng thể vừa có tính nghệ thuật, vừa gần gũi, chân thực và để lại ấn tượng sâu sắc cho người dân và du khách.

NSND Thanh Lam thể hiện ca khúc "Dấu chân phía trước" trong chương trình “Đại ngàn reo”. Ảnh: Đức Thụy

Lần đầu đến Gia Lai đúng dịp diễn ra chương trình, chị Hồ Thị Lam (xã Trà Leng, TP. Đà Nẵng) chia sẻ: “Tôi và gia đình may mắn khi ghé thăm Gia Lai vào đúng dịp đêm nghệ thuật diễn ra. Tôi rất ấn tượng với sân khấu thực cảnh của đêm diễn. Một chương trình quá hoành tráng, tôi có thể tận mắt xem điêu khắc gỗ, dệt thổ cẩm hay nghề đan lát của người Jrai”.

Không chỉ dừng lại ở phần dàn dựng, chương trình còn tạo chiều sâu cảm xúc qua các tiết mục âm nhạc mang đậm hơi thở đại ngàn như: Hát mừng Anh hùng Núp, Bóng cây Kơ-nia…

Những giai điệu quen thuộc đã chạm đến niềm tự hào của chính những người con Tây Nguyên. Em H’Nhung (làng Ốp, phường Pleiku) bày tỏ: “Em rất xúc động và tự hào khi được tham gia biểu diễn trong chương trình ý nghĩa này. Qua đó càng thấy rõ tinh thần đoàn kết mà Bác Hồ căn dặn đã được gìn giữ và phát huy”.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSND Thanh Lam, NSND Tạ Minh Tâm, NSND Rơ Chăm Phiang… cùng các nghệ sĩ, nhạc sĩ gắn bó với dòng nhạc cách mạng và Tây Nguyên. Các tiết mục như Tiếng trống cao nguyên, Giai điệu Tổ quốc, Còn gì đẹp hơn… được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, múa và trình diễn dân gian, tạo nên dòng chảy nghệ thuật xuyên suốt.

NSND Rơ Chăm Phiang trình diễn ca khúc "Bóng cây Kơ-nia". Ảnh: Đức Thụy

NSND Rơ Chăm Phiang chia sẻ: “Tôi rất vinh dự được tham gia chương trình lớn của Tây Nguyên. Sân khấu năm nay rất khác, có rừng, có cây cối, tạo cảm giác như đang biểu diễn giữa không gian đại ngàn”.

Chương trình khép lại với tiết mục Tình ca (sáng tác Phạm Duy) do nhóm cồng chiêng và toàn thể nghệ sĩ cùng biểu diễn. Trong âm hưởng cộng hưởng của nhịp chiêng và giai điệu âm nhạc, một bức tranh Tây Nguyên hiện lên vừa hùng vĩ, mộc mạc, vừa sâu sắc và giàu bản sắc.

Màn pháo hoa rực sáng trên Quảng trường Đại Đoàn Kết khép lại chương trình nghệ thuật “Đại ngàn reo” đầy cảm xúc. Ảnh: Đức Thụy

“Đại ngàn reo” không chỉ là sự tri ân đối với quá khứ mà còn là bản hòa ca của hiện tại, nơi các dân tộc anh em cùng chung sống, gìn giữ bản sắc và hướng tới tương lai. Tinh thần đại đoàn kết mà Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi gắm trong bức thư lịch sử năm 1946 tiếp tục được khẳng định, trở thành nguồn sức mạnh kết nối cộng đồng, góp phần xây dựng Gia Lai ổn định, đoàn kết và phát triển bền vững.

Bức thư 80 năm vang lên giữa “Đại ngàn reo”

(GLO)- Giữa sân khấu thực cảnh trong chương trình nghệ thuật “Đại ngàn reo”, bức thư Bác Hồ gửi đồng bào dân tộc thiểu số miền Nam cách đây 80 năm sẽ được tái hiện đầy xúc cảm qua giọng đọc của một người con Jrai.

60s Gia Lai: Phố ẩm thực Diên Hồng - Điểm hẹn của vị ngon và văn hóa

(GLO)- Từ một khu vực đỗ xe cũ "lột xác" thành không gian ẩm thực, giải trí sôi động, Phố ẩm thực Diên Hồng góp phần định hình diện mạo đô thị năng động, hiện đại của phố núi Gia Lai. Khu vực này được định hướng trở thành "điểm hẹn" mới của phố núi, nơi hội tụ vị ngon và văn hóa.

Chờ đón chương tình nghệ thuật "Đại ngàn reo"

(GLO)- Chương trình nghệ thuật thực cảnh “Đại ngàn reo” sẽ diễn ra lúc 20h10, 25-4 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và màn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh GTV và livestream trên các nền tảng số của Báo và PT-TH Gia Lai.

Ngắm Pleiku từ Núi Đá – Trải nghiệm không thể bỏ lỡ

(GLO)- Nằm gần trung tâm Pleiku, Núi Đá Pleiku (đồi 37 pháo binh) trở thành điểm đến thu hút những ai thích hòa mình vào thiên nhiên. Từ đỉnh núi, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm toàn cảnh phố núi. Nơi này đặc biệt ấn tượng vào khoảnh khắc bình minh rực rỡ hay khi hoàng hôn buông xuống.

“Đại ngàn reo” - nơi người Tây Nguyên kể chuyện

(GLO)- Sự trở lại của nhà thiết kế Minh Hạnh với vai trò tổng đạo diễn không chỉ tạo điểm nhấn cho chương trình "Đại ngàn reo" (thuộc khuôn khổ Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai năm 2026), mà còn mở ra cách tiếp cận mới trong việc kể câu chuyện văn hóa từ chính cộng đồng.

“Mũi tàu” giữa lòng hồ Tân Sơn

(GLO)- Vào mùa nước cạn, giữa lòng hồ Tân Sơn (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) bất ngờ nổi lên một doi đất có dáng như mũi tàu. Doi đất này thoải dài như con tàu đang rẽ nước, vươn ra giữa màu xanh thẳm của rừng núi Chư Nâm. 

Đêm tháp Đôi - Sắc màu huyền thoại

(GLO)- Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Đêm tháp Đôi - Sắc màu huyền thoại” được tổ chức định kỳ tối thứ 6 hằng tuần tại di tích tháp Đôi (số 884A đường Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) hứa hẹn sẽ mở ra một điểm hẹn văn hóa mới cho người dân và du khách.

Lấp lánh vị biển Quy Nhơn

(GLO)- Giữa cái nắng vàng đặc trưng của biển Quy Nhơn, nhịp sống bỗng chậm lại theo từng bước chân kéo lưới. Không ồn ào, không vội vã, chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào và những mẻ cá lấp lánh như những mảnh bạc nhỏ rơi xuống từ phía mặt trời. Một khoảnh khắc bình dị khiến lòng người nhẹ tênh.

Mùa rêu xanh Nhơn Hải

(GLO)- Đến Nhơn Hải (nay là khu phố Hải Bắc, Hải Đông, phường Quy Nhơn Đông) mùa này, du khách không chỉ tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên giữa biển xanh, cát trắng, nắng vàng mà còn tha hồ rảo bước bên những bãi đá đầy rêu xanh nằm bên mép sóng. 

Đông đảo thực khách tập trung về Phố ẩm thực Diên Hồng để thưởng thức các món ngon.

Phố ẩm thực Diên Hồng - điểm hẹn sôi động về đêm

(GLO)- Phố ẩm thực tại phường Diên Hồng đang thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan và thưởng thức ẩm thực. Ngay từ khi bắt đầu hoạt động thử nghiệm vào cuối tháng 3-2026, địa điểm này đã bắt đầu nhộn nhịp, góp phần tạo điểm nhấn cho hoạt động về đêm tại phố núi.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Thăm làng người Kinh đầu tiên trên đất Phú Túc

(GLO)- Sau hơn 1 thế kỷ hình thành, từ những bước chân khai hoang đầu tiên, người dân làng Phú Cần (thôn Thắng Lợi, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) hôm nay không chỉ gìn giữ ký ức mở đất qua đền thờ tiền hiền, mà còn phát huy truyền thống, chung sức xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.