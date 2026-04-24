Đầu tư hạ tầng số để quản lý hiệu quả dạy thêm, học thêm

(GLO)- Theo đại biểu Nguyễn Văn Cảnh, nếu được đầu tư đồng bộ về hạ tầng số, việc quản lý dạy thêm, học thêm sẽ hiệu quả hơn.

Chiều 23-4, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ I, Quốc hội Việt Nam khóa XVI, Quốc hội nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ X, Quốc hội khóa XV và thảo luận tại hội trường về nội dung này.

Theo các báo cáo, cử tri và nhân dân bày tỏ sự phấn khởi trước thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI; đồng thời đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chính sách an sinh và công tác phòng, chống tham nhũng.

Tuy nhiên, cử tri cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng lừa đảo trên không gian mạng, ô nhiễm môi trường, hàng giả, an toàn thực phẩm và những vướng mắc trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trên cơ sở đó, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiến nghị tăng cường các giải pháp phòng, chống tội phạm mạng; xử lý ô nhiễm môi trường; bảo đảm an toàn thực phẩm; đồng thời hoàn thiện cơ chế, chính sách, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Theo ĐB Nguyễn Văn Cảnh, quy định về dạy thêm, học thêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn còn những bất cập, cần tiếp tục hoàn thiện.

Tham gia thảo luận, đại biểu (ĐB) Nguyễn Văn Cảnh (thành viên đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai) cho biết, qua tổng hợp ý kiến của cử tri và nhân dân cho thấy hạ tầng số của ngành Giáo dục hiện còn chưa đồng đều giữa các địa phương, gây khó khăn trong triển khai chuyển đổi số. Bên cạnh đó, quy định về dạy thêm, học thêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn còn những bất cập, cần tiếp tục hoàn thiện.

ĐB Cảnh cho rằng, nếu được đầu tư đồng bộ về hạ tầng số, việc quản lý dạy thêm, học thêm sẽ hiệu quả hơn. Đồng thời, cần nhìn nhận khách quan thực tế nhu cầu học thêm hiện nay.

Theo đó, học sinh yếu cần củng cố kiến thức, học sinh khá - giỏi cần bồi dưỡng nâng cao, còn học sinh trung bình cần ôn luyện để đáp ứng yêu cầu học tập, thi cử. “Phần lớn hoạt động học thêm mang lại hiệu quả tích cực nếu được tổ chức phù hợp” - ĐB Cảnh nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ĐB Cảnh cũng chỉ ra một số hạn chế, trong đó có tình trạng chưa bảo đảm tính khách quan trong đánh giá giữa học sinh học thêm và không học thêm, ảnh hưởng đến mối quan hệ thầy - trò.

Khẳng định vai trò của đội ngũ giáo viên trong giáo dục toàn diện, ĐB Nguyễn Văn Cảnh cho rằng việc giáo viên dạy thêm cho chính học sinh của mình có những mặt tích cực như nắm bắt rõ năng lực, kịp thời bổ sung kiến thức, quan tâm đến tâm lý học sinh; đồng thời giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và bảo đảm an toàn hơn.

Để bảo đảm công bằng trong đánh giá học sinh, ĐB Cảnh đề xuất tổ chức kiểm tra thường xuyên, định kỳ theo hình thức trực tuyến. Đề kiểm tra được xây dựng ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi lớn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý, lựa chọn ngay trước thời điểm kiểm tra; đáp án được công bố sau khi kết thúc và gửi đến giáo viên, phụ huynh để tăng tính minh bạch.

ĐB Cảnh cũng kiến nghị đối với những cơ sở giáo dục đủ điều kiện triển khai kiểm tra trực tuyến từ ngân hàng đề thi chuẩn hóa, có thể xem xét cho phép giáo viên dạy thêm đối với học sinh mình đang giảng dạy chính khóa, trên cơ sở bảo đảm khách quan trong đánh giá.

“Tôi kỳ vọng trong thời gian tới, hạ tầng số của ngành Giáo dục sẽ được đầu tư đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, đồng thời tạo điều kiện triển khai hiệu quả việc đánh giá năng lực học sinh theo hướng minh bạch, thực chất” - ĐB Cảnh bày tỏ.