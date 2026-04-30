Hoàn thành trục vớt xác xe tăng bị vùi dưới biển Quy Nhơn

(GLO)- Sau nhiều giờ nỗ lực, đến tối 29-4, các lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã hoàn thành việc trục vớt xác chiếc xe tăng bị chôn vùi dưới bãi biển Quy Nhơn.

Theo ghi nhận tại hiện trường, phần xác xe tăng bị hư hỏng nặng, không còn nguyên vẹn sau thời gian dài nằm dưới cát biển.

Sau khi được đưa lên bờ, xác xe tăng được vận chuyển về Bộ CHQS tỉnh. Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh cho biết, đơn vị sẽ đánh giá hiện trạng, đồng thời báo cáo Quân khu 5 và UBND tỉnh để có hướng xử lý tiếp theo.

Ảnh: H.P

Trong quá trình trục vớt, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đạn pháo, súng đạn còn sót lại. Khu vực hiện trường đã được lực lượng chức năng của Bộ CHQS tỉnh phong tỏa, tổ chức thu gom, xử lý bom mìn, vật nổ để bảo đảm an toàn.

Trước đó, khi thủy triều rút sâu, một vật thể nghi là xác xe tăng bất ngờ lộ ra tại bãi biển Quy Nhơn. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã tổ chức khảo sát, cắm biển cảnh báo nguy hiểm và triển khai trục vớt.

Ảnh: H.P