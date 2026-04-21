Bổ sung đầy đủ trạm dừng nghỉ trên cao tốc với quy mô phù hợp nhu cầu thực tế

(GLO)- Cần bổ sung đầy đủ trạm dừng nghỉ trên cao tốc, đồng thời cho phép đầu tư với quy mô phù hợp nhu cầu thực tế là giải pháp do đại biểu Nguyễn Văn Cảnh đề xuất nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông, nâng cao hiệu quả đầu tư công.

Tham gia thảo luận tại hội trường Quốc hội vào chiều 21.4, đại biểu (ĐB) Nguyễn Văn Cảnh (thành viên đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai) bày tỏ sự quan tâm đến dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

ĐB Cảnh đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, hoàn thiện hạ tầng giao thông và đầu tư đồng bộ các công trình thủy lợi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

ĐB Nguyễn Văn Cảnh đề xuất dành nguồn vốn để hoàn thiện hệ thống báo hiệu đường bộ cho các công trình hiện hữu. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Theo ĐB Nguyễn Văn Cảnh, dự thảo Nghị quyết đặt mục tiêu tăng cường hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, phấn đấu giảm chỉ số ICOR (Incremental Capital Output Ratio - Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư). Để đạt mục tiêu này, yếu tố quan trọng là các dự án sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng phải được khai thác hiệu quả.

Tại điểm b, khoản 3 của dự thảo Nghị quyết (về định hướng đầu tư ngành, lĩnh vực) có nêu “hoàn thiện các tuyến cao tốc theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia”. Tuy nhiên, ĐB Cảnh đề nghị cần xem lại các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện nay có ảnh hưởng đến các hạng mục chuẩn bị triển khai trong thực tế hay không.

Thực tế hiện nay, nhiều tuyến cao tốc còn thiếu trạm dừng nghỉ, khiến tài xế dễ mệt mỏi, buồn ngủ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và phát sinh tình trạng dừng đỗ trái phép trên làn khẩn cấp.

Từ kinh nghiệm khảo sát thực tế tại một số tuyến cao tốc ở Hoa Kỳ, ĐB Cảnh cho biết các điểm dừng chân và trạm dừng nghỉ được xây dựng với quy mô linh hoạt, phù hợp lưu lượng phương tiện.

“Trong giai đoạn 2026-2030, chúng ta cần bổ sung đầy đủ trạm dừng nghỉ theo quy hoạch, đồng thời cho phép đầu tư với quy mô phù hợp nhu cầu thực tế. Theo đó, dự thảo cần bổ sung nội dung “hoàn thiện các tuyến cao tốc theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, ưu tiên hoàn thiện các hạng mục phụ trợ để đáp ứng được nhu cầu thực tế”” - ĐB Cảnh nói.

ĐB Nguyễn Văn Cảnh cũng nhấn mạnh việc tăng số điểm ra - vào cao tốc sẽ góp phần giảm ùn tắc tại các nút giao, tạo động lực phát triển kinh tế cho các đô thị, khu công nghiệp dọc tuyến. Việc kết nối thuận tiện giúp tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả khai thác tuyến đường, đồng thời tạo lối thoát khi xảy ra sự cố. Do đó, dự thảo cần bổ sung nội dung tạo các điểm kết nối thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả sử dụng hạ tầng, ĐB Cảnh đề nghị ứng dụng các thiết bị, công nghệ mới trong sửa chữa, bảo dưỡng đường bộ. Nhiều công nghệ hiện nay cho phép xử lý rạn nứt mặt đường chỉ trong 15 phút, sửa ổ gà trong 30 phút, hạn chế ùn tắc và đảm bảo lưu thông thông suốt. Một số quốc gia còn sử dụng dải phân cách di động để linh hoạt điều tiết làn đường theo lưu lượng phương tiện trong từng khung giờ.

ĐB Cảnh cũng đề xuất dành nguồn vốn để hoàn thiện hệ thống báo hiệu đường bộ cho các công trình hiện hữu. Hiện nay, nhiều tuyến đường và giao lộ chưa có đầy đủ biển báo, làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông. Việc đầu tư đồng bộ hệ thống biển báo sẽ góp phần nâng cao an toàn và hiệu quả khai thác hạ tầng.