Cần cân nhắc kỹ việc giao thẩm quyền cho Chính phủ quy định chi tiết một số mức doanh thu miễn thuế

(GLO)- Theo đại biểu Phạm Ngọc Lâm, việc giao Chính phủ quy định chi tiết một số mức doanh thu miễn thuế cần được cân nhắc kỹ để đảm bảo tính hợp hiến.

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ I, Quốc hội khóa XVI, chiều 21-4, các đại biểu thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Trong phiên thảo luận tại tổ, các đại biểu Quốc hội nhất trí cao về sự cần thiết ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Việc sửa đổi nhằm thể chế hóa các chủ trương lớn về chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy tăng trưởng nhưng vẫn bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.

Dự thảo cũng đặt ra yêu cầu điều chỉnh chính sách thuế để hỗ trợ hộ kinh doanh và doanh nghiệp trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng, sức mua giảm, hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

Theo định hướng sửa đổi, một số nội dung đáng chú ý gồm: xem xét lại ngưỡng doanh thu chịu thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh; bổ sung cơ chế miễn, ưu đãi thuế để hỗ trợ doanh nghiệp quy mô nhỏ; đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết một số mức doanh thu miễn thuế nhằm tăng tính linh hoạt trong điều hành chính sách.

Việc sửa đổi đồng bộ 4 luật thuế được kỳ vọng tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, khuyến khích chuyển đổi hộ kinh doanh lên doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tới.

ĐB Phạm Ngọc Lâm bày tỏ sự băn khoăn với nội dung giao Chính phủ quy định chi tiết một số mức doanh thu miễn thuế. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Tuy nhiên, đại biểu (ĐB) Phạm Ngọc Lâm (thành viên đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai) bày tỏ sự băn khoăn với nội dung sửa đổi giao Chính phủ quy định chi tiết một số mức doanh thu miễn thuế nhằm tăng tính linh hoạt trong điều hành chính sách.

Theo ĐB Lâm, Điều 70 của Hiến pháp quy định thẩm quyền quyết định về thuế thuộc Quốc hội; việc đề xuất giao thẩm quyền này cho Chính phủ đang nhận được nhiều ý kiến băn khoăn, đặc biệt là về vấn đề thẩm quyền.

Theo Kết luận số 18-KL/TW Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, việc giao Chính phủ điều chỉnh chỉ áp dụng trong trường hợp cấp bách, khẩn cấp. Trong khi đó, với dự thảo hiện nay, nhiều ý kiến cho rằng đây là việc Chính phủ chủ động điều hành trong bối cảnh có nhiều biến động khó lường, nhưng chưa hẳn là tình huống khẩn cấp. Do đó, cách hiểu đang còn khác nhau và cần được cân nhắc thêm.

Lý do được đưa ra khi đề xuất giao thẩm quyền này cho Chính phủ là để chủ động điều hành. Tuy nhiên, hiện nay các luật hiện hành đã giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội thẩm quyền điều chỉnh trong những trường hợp cần thiết. Thực tế cho thấy cơ chế này đang vận hành tốt. Bất cứ khi nào Chính phủ có đề xuất thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều xem xét, giải quyết kịp thời. Vì vậy, ĐB Lâm đề nghị cần tiếp tục cân nhắc kỹ việc giao thẩm quyền cho Chính phủ trong trường hợp này.