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Làng Dun De giành giải nhất Liên hoan Văn hóa cồng chiêng xã Ia Grai

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HOÀNG NGỌC HOÀNG NGỌC
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(GLO)- Sáng 24-10, UBND xã Ia Grai (tỉnh Gia Lai) tổ chức Liên hoan Văn hóa cồng chiêng và Hội thao dân tộc thiểu số năm 2026 tại nhà rông văn hóa xã, thu hút gần 400 nghệ nhân, diễn viên và vận động viên đến từ 6 thôn, làng trên địa bàn và học sinh trường PTDT Nội trú THCS Ia Grai.

Tại liên hoan, các đội trình diễn nhiều bài chiêng tái hiện những lễ hội, phong tục và sinh hoạt văn hóa truyền thống của người Jrai như: lễ cúng đầu mùa, mừng lúa mới, tiếng chiêng đoàn kết...

Các tiết mục thể hiện sự gắn bó của cồng chiêng trong đời sống cộng đồng, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa và lan tỏa tinh thần gìn giữ di sản trong các thế hệ.

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Đội chiêng làng Dun De xuất sắc giành giải nhất liên hoan với bài chiêng Lễ cúng đầu mùa". Ảnh: Hoàng Ngọc

Trong khuôn khổ liên hoan còn diễn ra các môn thể thao truyền thống như: kéo co nam nữ phối hợp, đẩy gậy. Phần thi thể thao tạo không khí giao lưu sôi nổi, qua đó tạo sự đoàn kết giữa các thôn, làng.

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Phần thi đẩy gậy của các nữ vận động viên đến từ các thôn, làng. Ảnh: Hoàng Ngọc

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Đính – Trưởng ban tổ chức liên hoan nhấn mạnh: Hoạt động nhằm tôn vinh di sản văn hóa cồng chiêng được bảo tồn, phát huy trong cộng đồng.

Qua đó, tạo điều kiện để các nghệ nhân, đội cồng chiêng và lực lượng văn nghệ quần chúng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; đồng thời đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn xã.

Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), hướng tới Ngày Đại đoàn kết dân tộc (18-11).

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Ban tổ chức trao giải nhất, nhì cho các đội tham gia liên hoan cồng chiêng. Ảnh: H'Tuyết

Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức đã trao tổng cộng 40 giải, gồm 6 giải liên hoan văn hóa cồng chiêng và 34 giải thể thao.

Làng Dun De giành giải nhất liên hoan văn hóa cồng chiêng; Trường TPDT Nội trú THCS Ia Grai giành giải nhì; thôn 3 và làng Ia Grăng 1 giành giải ba, các làng Ia Grăng 2, làng Bek và làng Ia Bă giành giải khuyến khích.

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