Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Tin tức

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Nhiều kiến nghị về triển khai chương trình giáo dục phổ thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRẦN DUNG TRẦN DUNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 5-11, tại trụ sở UBND phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai), Đoàn giám sát số 401 của Ban Bí thư đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Quy Nhơn Bắc và xã Canh Vinh cùng cán bộ, giáo viên một số trường học về việc triển khai các nhiệm vụ trong lĩnh vực giáo dục.

Đoàn giám sát do ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn. Cùng dự có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh.

1gs.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trần Dung

Theo báo cáo, phường Quy Nhơn Bắc sau sắp xếp còn 4 trường học với 169 lớp và 294 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Tuy nhiên, địa phương kiến nghị một số nội dung cần được điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế như: nâng cao năng lực giáo viên dạy môn tích hợp, đầu tư cơ sở vật chất, quan tâm giải quyết những khó khăn về đội ngũ giáo viên.

Sau sắp xếp mạng lưới trường lớp, xã Canh Vinh còn 3 trường học với 93 lớp. Xác định giáo dục có vai trò đặc biệt quan trọng, hàng năm, địa phương dành gần 8 tỷ đồng từ ngân sách để đầu tư khuôn viên, phòng học đến các phòng chức năng.

Là địa bàn có tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm 15%, xã Canh Vinh mong muốn có các cơ chế đặc thù hỗ trợ giáo dục vùng khó; khắc phục những bất cập phát sinh trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa để phù hợp với thực tiễn.

nhieu-kien-nghi-trong-to-chuc-trien-khai-giao-duc-pho-thong.jpg
Thành viên đoàn giám sát chỉ ra vấn đề cấp thiết cần giải quyết ngay từ cơ sở trong tổ chức triển khai chương trình giáo dục phổ thông. Ảnh: Trần Dung

Tại buổi làm việc, cán bộ, giáo viên một số trường học trên địa bàn phường Quy Nhơn Bắc và xã Canh Vinh đã đề cập đến những bất cập, hạn chế trong triển khai chương trình sách giáo khoa; tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục; công tác hỗ trợ giáo dục tại các xã vùng khó; chương trình giáo dục địa phương; tình hình triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo cùng những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Văn Chiến đề nghị 2 địa phương làm rõ những “điểm nghẽn” trong lĩnh vực giáo dục sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời, chỉ ra vấn đề cấp thiết cần giải quyết ngay từ cơ sở nhằm ổn định hoạt động, bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

3gs.jpg
Giáo viên kiến nghị một số nội dung tại buổi làm việc. Ảnh: Trần Dung

Đoàn giám sát cũng đề nghị 2 địa phương trao đổi thêm về việc sắp xếp trường, lớp cũng như công tác triển khai chương trình giáo dục phổ thông, công tác xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục để đoàn có cơ sở tổng hợp, đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Bộ GD&ĐT yêu cầu 181 cơ sở giáo dục phải hoàn thành dữ liệu giảng viên trước ngày 4-11

Bộ GD&ĐT yêu cầu 181 cơ sở giáo dục phải hoàn thành dữ liệu giảng viên trước ngày 4-11

Tin tức

(GLO)- Bộ GD&ĐT yêu cầu 181 cơ sở giáo dục và đơn vị trực thuộc khẩn trương rà soát, hoàn thành ký số dữ liệu đội ngũ giảng viên trên Hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục đại học (HEMIS) trước ngày 4-11 nhằm đẩy nhanh tiến độ làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu giáo dục đại học.

Hơn 500 giáo viên được tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống ma túy trong trường học

Hơn 500 giáo viên được tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống ma túy trong trường học

Giáo dục

(GLO)- Trong 2 ngày (31-10 và 1-11), tại phường Pleiku, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) tổ chức tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống ma túy trong cơ sở giáo dục năm 2026 cho hơn 500 giáo viên đến từ các trường phía Tây tỉnh.

Mỹ: Hiệu phó Đại học Dartmouth từ chức vì vi phạm quy định sử dụng AI

Mỹ: Hiệu phó Đại học Dartmouth từ chức vì vi phạm quy định sử dụng AI

Tin tức

(GLO)- Ngày 28-10, Hiệu phó Đại học Dartmouth (Mỹ) Santiago Schnell đã từ chức, sau khi bị phát hiện sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để chỉnh sửa đáng kể các bài viết học thuật và báo chí nhưng không công khai đầy đủ, vi phạm quy định của một số nhà xuất bản và chuẩn mực liêm chính của trường.

Phường Quy Nhơn Nam thông tin kết quả rà soát, sắp xếp nhân sự trường học

Phường Quy Nhơn Nam thông tin kết quả rà soát, sắp xếp nhân sự trường học

Giáo dục

(GLO)- Tối 30-10, bà Nguyễn Thị Bích Hoa - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) cho biết, UBND phường đã tổ chức rà soát, điều chỉnh phương án bố trí nhân sự đối với 3 hiệu trưởng trước sắp xếp; đồng thời tổ chức họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan.

Vụ giám đốc trung tâm Anh ngữ ở Đà Nẵng bị bắt: Phụ huynh kiểm tra giấy phép thế nào?

Vụ giám đốc trung tâm Anh ngữ ở Đà Nẵng bị bắt: Phụ huynh kiểm tra giấy phép thế nào?

Tin tức

(GLO)- Vụ Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân ở TP. Đà Nẵng bị bắt vì cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản là lời cảnh báo đối với phụ huynh. Trước khi cho con theo học trường quốc tế, cần kiểm tra kỹ giấy phép hoạt động và chương trình đào tạo được cơ quan chức năng phê duyệt.

Thi tốt nghiệp THPT 2027: Thay đổi cách bố trí phòng thi?

Thi tốt nghiệp THPT 2027: Thay đổi cách bố trí phòng thi?

Tin tức

(GLO)- Bộ GD&ĐT đang nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy chế thi tốt nghiệp THPT theo hướng tăng cường các biện pháp phòng, chống gian lận. Trong đó, đáng chú ý là điều chỉnh cách bố trí điểm thi và bổ sung hệ thống camera giám sát tại các phòng thi, khu vực thi.

Vòng nguyệt quế Olympia 2026 có thông điệp gì?

Vòng nguyệt quế Olympia 2026 có thông điệp gì?

Tin tức

(GLO)- Lấy cảm hứng từ những cành cây khô đan xen lá ô liu ánh vàng, vòng nguyệt quế dành cho nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2026 gửi gắm thông điệp về nghị lực, sự trưởng thành và hành trình chinh phục tri thức.

null