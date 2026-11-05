Nhiều kiến nghị về triển khai chương trình giáo dục phổ thông

(GLO)- Ngày 5-11, tại trụ sở UBND phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai), Đoàn giám sát số 401 của Ban Bí thư đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Quy Nhơn Bắc và xã Canh Vinh cùng cán bộ, giáo viên một số trường học về việc triển khai các nhiệm vụ trong lĩnh vực giáo dục.

Đoàn giám sát do ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn. Cùng dự có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trần Dung

Theo báo cáo, phường Quy Nhơn Bắc sau sắp xếp còn 4 trường học với 169 lớp và 294 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Tuy nhiên, địa phương kiến nghị một số nội dung cần được điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế như: nâng cao năng lực giáo viên dạy môn tích hợp, đầu tư cơ sở vật chất, quan tâm giải quyết những khó khăn về đội ngũ giáo viên.

Sau sắp xếp mạng lưới trường lớp, xã Canh Vinh còn 3 trường học với 93 lớp. Xác định giáo dục có vai trò đặc biệt quan trọng, hàng năm, địa phương dành gần 8 tỷ đồng từ ngân sách để đầu tư khuôn viên, phòng học đến các phòng chức năng.

Là địa bàn có tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm 15%, xã Canh Vinh mong muốn có các cơ chế đặc thù hỗ trợ giáo dục vùng khó; khắc phục những bất cập phát sinh trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa để phù hợp với thực tiễn.

Thành viên đoàn giám sát chỉ ra vấn đề cấp thiết cần giải quyết ngay từ cơ sở trong tổ chức triển khai chương trình giáo dục phổ thông. Ảnh: Trần Dung

Tại buổi làm việc, cán bộ, giáo viên một số trường học trên địa bàn phường Quy Nhơn Bắc và xã Canh Vinh đã đề cập đến những bất cập, hạn chế trong triển khai chương trình sách giáo khoa; tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục; công tác hỗ trợ giáo dục tại các xã vùng khó; chương trình giáo dục địa phương; tình hình triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo cùng những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Văn Chiến đề nghị 2 địa phương làm rõ những “điểm nghẽn” trong lĩnh vực giáo dục sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời, chỉ ra vấn đề cấp thiết cần giải quyết ngay từ cơ sở nhằm ổn định hoạt động, bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Giáo viên kiến nghị một số nội dung tại buổi làm việc. Ảnh: Trần Dung

Đoàn giám sát cũng đề nghị 2 địa phương trao đổi thêm về việc sắp xếp trường, lớp cũng như công tác triển khai chương trình giáo dục phổ thông, công tác xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục để đoàn có cơ sở tổng hợp, đề xuất giải pháp tháo gỡ.