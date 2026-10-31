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Triển khai giáo dục học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh phổ thông

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BẠCH DƯƠNG
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(GLO)- Sáng 31-10, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị triển khai Khung nội dung giáo dục học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh phổ thông; hình thức trực tiếp (tại TP. Đà Nẵng) kết hợp trực tuyến.

Tại điểm cầu Gia Lai có cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán tại các trường Tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn tỉnh tham gia.

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Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị triển khai Khung nội dung giáo dục học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Bạch Dương

Tại hội nghị, Bộ GD&ĐT triển khai khung nội dung được ban hành kèm theo Quyết định số 2995/QĐ-BGDĐT ngày 13-10-2026, nhằm định hướng việc tích hợp giáo dục học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh vào các môn học và hoạt động giáo dục trong nhà trường.

Khung nội dung gồm 5 mạch giáo dục cốt lõi: Lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng và khát vọng cống hiến; tinh thần học tập, lao động, đổi mới sáng tạo và phương pháp làm việc khoa học, đúng đắn; tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức, kỷ luật, trách nhiệm và văn hóa ứng xử lành mạnh; lối sống giản dị, lành mạnh, tiết kiệm và trách nhiệm với cộng đồng, môi trường; nhân cách trong sáng, bản lĩnh, trung thực và ý thức tự rèn luyện bản thân.

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Tại điểm cầu Gia Lai có cán bộ giáo viên cốt cán tại các trường Tiểu học, THCS và THPT tham gia. Ảnh: Bạch Dương

Việc triển khai được định hướng phù hợp với từng cấp học. Ở tiểu học, chú trọng hình thành thói quen và hành vi thông qua câu chuyện, hình ảnh, tình huống gần gũi. Cấp THCS tăng cường thảo luận, trải nghiệm, vận dụng vào học tập và sinh hoạt; cấp THPT chú trọng phân tích, giải quyết vấn đề, phát huy tinh thần tự học, trách nhiệm công dân và khát vọng cống hiến.

Các cơ sở giáo dục thực hiện tích hợp nội dung vào môn học, hoạt động giáo dục và kế hoạch giáo dục của nhà trường; kết hợp hoạt động trải nghiệm, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, hoạt động Đoàn, Đội và các hình thức phù hợp.

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