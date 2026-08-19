Điểm thi lại tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang giảm mạnh: Có phải do đề khó hơn?

(GLO)- Điểm trung bình môn Toán của thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang giảm từ 9,58 xuống 6,24 sau khi thi lại. Một số thí sinh cảm nhận đề lần 2 khó hơn, nhưng giáo viên đánh giá cấu trúc, dạng bài giữa 2 đề có nhiều điểm tương đồng.

Sáng 19-8, Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 2 đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Theo kết quả công bố, môn Toán có 326 thí sinh dự thi, điểm trung bình 6,24; điểm cao nhất là 9,5 và không có điểm 10. Có 42 thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên, chiếm 12,9%.

Một số thí sinh nhận xét ở phần đúng - sai và trả lời ngắn tiếp tục là những nội dung tạo áp lực về thời gian trong bài thi Toán ở kỳ thi lại. Ảnh: VOV

Kết quả này khác biệt lớn so với lần thi đầu. Khi đó, điểm trung bình môn Toán tại điểm thi này là 9,58, có 147 thí sinh đạt điểm 10 và 299/328 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên. Chênh lệch lớn giữa 2 lần thi đặt ra câu hỏi: Liệu nguyên nhân khiến điểm số giảm mạnh là do đề thi lần 2 khó hơn?

Bộ GD&ĐT yêu cầu cân bằng độ khó giữa 2 đề

Trước khi kỳ thi lần 2 diễn ra, lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho biết, khâu ra đề phải bảo đảm độ khó - dễ cân bằng với đề thi trong kỳ thi chính thức.

Bộ GD&ĐT đã quán triệt yêu cầu này với ban ra đề, đồng thời bổ sung chuyên gia khảo thí nhằm bảo đảm sự cân bằng về độ khó giữa 2 đợt thi và quyền lợi của thí sinh.

Thí sinh làm bài thi môn Toán tại kỳ thi lần 2 vào chiều 14-8, thời gian làm bài 90 phút. Đề vẫn gồm 22 câu, trong đó có 12 câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn, 4 câu đúng - sai và 6 câu trả lời ngắn.

Sau khi rời phòng thi, một số thí sinh cho rằng, đề lần 2 khó hơn đề trước; có thí sinh nhận xét phần đúng - sai và trả lời ngắn mất nhiều thời gian suy luận, tính toán.

Giáo viên cho rằng cấu trúc, dạng bài có nhiều điểm tương đồng

Phân tích đề sau kỳ thi, nhiều giáo viên cho rằng, đề Toán lần 2 có sự tương đồng về cấu trúc và các dạng bài với đề thi chính thức. Đề thi lại bám sát chương trình, tương đồng với đề lần 1. Đề vẫn có những câu khó nhằm phân hóa rõ nhóm thí sinh hướng tới mức điểm 9-10.

Theo các chuyên gia giáo dục, một yếu tố quan trọng khi so sánh 2 phổ điểm là kết quả lần đầu tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang đã được xác định có bất thường và sau đó bị hủy để tổ chức thi lại.

Do đó, mức chênh lệch 3,34 điểm trung bình môn Toán giữa 2 lần thi không thể được hiểu đơn thuần là hệ quả của việc đề thi lần 2 khó hơn.

Thực tế, đề thi lần 2 vẫn có thí sinh đạt 9,5 điểm và 42 thí sinh đạt từ 8 trở lên. Tuy nhiên, không còn trường hợp nào đạt điểm tuyệt đối, trái ngược với 147 điểm 10 ở kết quả lần đầu.

Không chỉ Toán, phổ điểm được Bộ GD&ĐT công bố ngày 19-8 cho thấy điểm trung bình lần 2 của thí sinh giảm ở tất cả các môn. Lịch sử giảm mạnh nhất; tiếp đến là Toán và Sinh học. Trong khi đó, Tin học và Ngữ văn thuộc nhóm có mức giảm thấp nhất.

Từ kết quả và các đánh giá chuyên môn hiện có, chưa đủ căn cứ để quy mức giảm mạnh của điểm thi lần 2 cho việc đề khó hơn. Với riêng môn Toán, một số câu được đánh giá có tính phân hóa cao hơn, nhưng cấu trúc và yêu cầu tổng thể vẫn tương đồng với đề thi chính thức.