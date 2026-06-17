Người dân làng phong Quy Hòa đồng thuận di dời để phát triển du lịch

Tuy nhiên, vẫn còn một số băn khoăn liên quan đến nơi ở mới và chính sách hỗ trợ. Qua công tác tuyên truyền, vận động, sự đồng thuận trong cộng đồng đang từng bước được củng cố, tạo thuận lợi cho việc triển khai dự án.

Theo quy hoạch, dự án Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển Ghềnh Ráng - Vũng Chua có quy mô khoảng 2.878 ha, gồm 2 tiểu khu chính là khu núi Vũng Chua và khu núi Xuân Vân - Quy Hòa. Đây được xác định là dự án động lực, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương.

Để triển khai dự án, một trong những nội dung quan trọng là di dời Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa cùng các bệnh nhân đang điều trị, sinh sống tại làng phong Quy Hòa.

Hiện làng phong Quy Hòa có 225 căn nhà với 238 bệnh nhân đang sinh sống, 35 người là con em bệnh nhân, cùng 16 người là con em và nhân viên Bệnh viện.

Lực lượng Công an tỉnh nắm tình hình, vận động người dân làng phong Quy Hòa ủng hộ việc triển khai dự án. Ảnh: M.N

Thời gian qua, với tinh thần “an ninh chủ động”, Phòng An ninh nội địa (Công an tỉnh) đã phối hợp với Công an phường Quy Nhơn Nam và các lực lượng chức năng bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, đánh giá toàn diện tác động của dự án, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Qua nắm bắt thực tế, hầu hết cán bộ, nhân viên Bệnh viện, bệnh nhân phong cùng đại diện 2 cơ sở tôn giáo trên địa bàn là Cộng đoàn Phanxicô và Niệm Phật đường Quy Hòa đều thống nhất chủ trương di dời.

Ông Trần Giàu - bệnh nhân đã sinh sống tại khu điều trị hơn 40 năm - chia sẻ: “Vợ chồng tôi ở đây lâu rồi... Vì sự phát triển KT-XH của địa phương nên chúng tôi đồng thuận”.

Cùng chung tâm trạng, bà Trần Thị Mười cho biết: “Nhà nước đã chăm lo cho bệnh nhân suốt những năm qua. Chúng tôi mong nơi ở mới sẽ được xây dựng khang trang, ổn định để yên tâm chữa bệnh”.

Một góc Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa. Ảnh: M.N

Gắn bó hàng chục năm với làng phong Quy Hòa, khi phải di dời, không ít bệnh nhân có tâm lý buồn và lo.

“Tuy nhiên, qua tuyên truyền, giải thích của các cấp, ngành, nhất là về chính sách đền bù, hỗ trợ và điều kiện tái định cư, hầu hết người dân đã yên tâm, phấn khởi” - ông Phan Giải - Trưởng Ban đại diện bệnh nhân phong Quy Hòa cho biết.

Bên cạnh đó, còn một số ít trường hợp chưa nắm rõ chủ trương, chính sách và các quy định pháp luật đã có hành vi chưa đúng như đắp mộ giả, đánh dấu vượt số lượng cây trồng để chờ đền bù; vận động ký đơn tập thể, gây áp lực đối với Ban đại diện bệnh nhân với lý do không bảo đảm quyền lợi trong bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Ngay sau khi nắm tình hình, lực lượng Công an đã phối hợp với các đơn vị liên quan trực tiếp gặp gỡ, đối thoại, giải thích rõ các quy định pháp luật, phân định ranh giới giữa quyền lợi hợp pháp và hành vi vi phạm. Qua đó, các trường hợp liên quan đã nhận thức đúng, chấp hành quy định của Nhà nước.

Ông Lê Văn Đó chia sẻ: “Qua làm việc với lực lượng công an và được tuyên truyền, giải thích, tôi đã nhận ra những hành vi không đúng của mình như đắp mộ giả, đánh dấu khống cây trồng để được đền bù nhiều hơn…

Tôi đã khắc phục và vận động bà con hiểu rõ chủ trương, đảm bảo mọi việc thực hiện đúng quy định. Tôi tin khu du lịch sẽ phát triển tốt, thu hút du khách”.

Sự vào cuộc chủ động, trách nhiệm và nhân văn của lực lượng chức năng từ tỉnh đến cơ sở đã góp phần quan trọng trong việc ổn định tình hình.

Đến nay, 100% cán bộ, nhân viên Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa và bệnh nhân tại đây đã thống nhất chủ trương di dời, sẵn sàng phối hợp trong quá trình thực hiện.

Thượng tá Võ Thành Long - Phó Trưởng phòng An ninh nội địa - cho biết: Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về phong trào “Ba nhất”, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo đơn vị tăng cường bám địa bàn, nắm chắc tình hình, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật. Nhờ đó, tất cả người dân đã đồng thuận, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai dự án.