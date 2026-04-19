Tập trung giải quyết dứt điểm khâu GPMB Dự án khu nghỉ dưỡng, điều dưỡng và phục hồi chức năng

(GLO)- Với tinh thần quyết liệt và giải pháp linh hoạt, xã Cát Tiến (tỉnh Gia Lai) đang tập trung giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án khu nghỉ dưỡng, điều dưỡng và phục hồi chức năng.

Dự án khu nghỉ dưỡng, điều dưỡng và phục hồi chức năng có tổng vốn đầu tư hơn 733 tỷ đồng, do Công ty TNHH Bệnh viện Hồng Đức Bình Định làm chủ đầu tư, triển khai tại xã Cát Hải (cũ) từ năm 2022, thời gian thực hiện 36 tháng. UBND tỉnh giao chính quyền địa phương và Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) tỉnh tổ chức bồi thường cho 80 hộ dân có đất ở, đất nông nghiệp và 149 ngôi mộ nằm trong phạm vi dự án; thu hồi 22,414 ha đất bàn giao cho nhà đầu tư.

Những hộ dân đủ điều kiện đã được bố trí đất tại khu tái định cư Tân Thanh. Ảnh: T.Sỹ

Tuy nhiên, những bất cập trong tổ chức thực hiện chính sách bồi thường, cùng với sự thiếu đồng thuận của một bộ phận người dân khiến công tác GPMB bị đình trệ, gây lãng phí nguồn lực đất đai; tình trạng khiếu nại kéo dài làm xói mòn niềm tin của người dân.

Xác định GPMB là “chìa khóa” để khơi thông nguồn lực phát triển, ngay sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Cát Tiến đã thay đổi cách tiếp cận. Hội đồng GPMB và các tổ công tác chuyên trách được thành lập, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, chấm dứt tình trạng đùn đẩy, né tránh việc khó. Phương châm “gần dân, hiểu dân” được cụ thể hóa bằng hành động “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, vừa tuyên truyền vận động, vừa nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để giải quyết thấu đáo các yêu cầu chính đáng.

“Hộ nào đồng ý, chúng tôi lập tức phối hợp kiểm đếm và đề nghị Ban Quản lý KKT tỉnh chi trả tiền bồi thường, không để bà con chờ đợi lâu” - ông Nguyễn Ngọc Thạch - Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Cát Tiến - chia sẻ.

Đối với các trường hợp cố tình trì hoãn hoặc đưa ra yêu sách không đúng quy định, xã chủ động báo cáo cơ quan chức năng của tỉnh để chuyển hồ sơ cho Thanh tra tỉnh làm rõ chính sách và giá đền bù. Đồng thời, xã thành lập tổ cưỡng chế thu hồi đất, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi được điều động.

Sự quyết liệt, đồng bộ và trách nhiệm của chính quyền địa phương là yếu tố then chốt giúp khơi thông công tác bồi thường, GPMB. Số hộ thống nhất nhận tiền và bàn giao mặt bằng ngày càng tăng.

Nhận tiền bồi thường hơn 1.750 m² đất và được bố trí một lô đất ở tại khu tái định cư Tân Thanh, ông L.V.T. (thôn Tân Thanh) cho rằng chính sách bồi thường và phương án tái định cư khá hợp lý. Hơn nữa, việc đầu tư dự án sẽ mang lại lợi ích chung nên gia đình đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Đến nay, 64/80 hộ dân đã nhận tiền bồi thường, trong đó, 5 hộ đủ điều kiện đã được bố trí đất tái định cư tại khu Tân Thanh. Có 41/149 ngôi mộ đã được di dời; gần 17 ha đất sạch đã được bàn giao cho Ban Quản lý KKT tỉnh.

Hiện nay, xã đang tập trung xử lý 16 hộ chưa thống nhất nguồn gốc đất. Đối với các phần mộ còn lại, người dân đã thống nhất mức đền bù và chuẩn bị di dời về nghĩa trang thôn Chánh Oai.

Xã cũng phối hợp với Ban Quản lý KKT tỉnh rà soát nguồn gốc đất của các hộ chưa thống nhất, xác định đúng hiện trạng hồ sơ quản lý đất đai. Trên cơ sở đó, tiếp tục vận động người dân nhận tiền bồi thường, đảm bảo quyền lợi chính đáng.

Ông Võ Văn Trịnh - Chủ tịch UBND xã Cát Tiến - cho biết: “Trường hợp người dân không thống nhất, xã sẽ tổ chức cưỡng chế theo quy định, kiên quyết không để kéo dài. Khu vực dự án dù đã được chấp thuận đầu tư từ lâu nhưng vẫn là đất trống, ảnh hưởng đến tâm lý người dân và công tác thu hút đầu tư. Vì vậy, xã kiến nghị UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư sớm triển khai dự án, tạo niềm tin và thuận lợi cho công tác GPMB”.