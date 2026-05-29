Tập huấn kỹ năng bán hàng online cho hộ kinh doanh tại phường Thống Nhất

(GLO)- Ngày 28-5, UBND phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) tổ chức hội nghị tập huấn, đào tạo kỹ năng bán hàng online trên nền tảng số.

Tham gia hội nghị có hơn 100 đại biểu thuộc các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, nữ tiểu thương và thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn phường Thống Nhất.

Chuyên gia của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam hướng dẫn học viên kỹ năng bán hàng online, ứng dụng AI và livestream trên nền tảng số. Ảnh: ĐVCC

Tại buổi tập huấn, các chuyên gia của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đã hướng dẫn các nội dung như: ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong xây dựng nội dung bán hàng; kỹ năng chụp ảnh, quay video ngắn bằng điện thoại thông minh; kỹ năng livestream và vận hành gian hàng trên nền tảng TikTok Shop.

Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: ĐVCC

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Toàn Vinh - Phó Chủ tịch UBND phường Thống Nhất - khẳng định: Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ người dân tiếp cận các phương thức kinh doanh hiện đại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh trong môi trường số.