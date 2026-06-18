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Phường Quy Nhơn xử lý hàng chục trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường

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NGUYỄN CHƠN
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(GLO)- Trong 6 tháng đầu năm 2026, UBND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã xử phạt 25 trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường và các hành vi xâm phạm, sử dụng trái phép khu vực công cộng.

Thời gian qua, UBND phường Quy Nhơn tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác chỉnh trang đô thị, tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, sử dụng trái phép không gian công cộng và các vi phạm trật tự đô thị.

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Lực lượng chức năng xử lý các điểm kinh doanh trên vỉa hè tại tuyến đường Lê Thanh Nghị. Ảnh: Quốc Vương

Từ đầu năm đến nay, ngành chức năng phường Quy Nhơn đã phát hành hơn 700 thông báo yêu cầu chấm dứt tình trạng mua bán, kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; tổ chức cho gần 200 hộ dân ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự đô thị; triển khai nhiều đợt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến đường trọng điểm.

Đồng thời, UBND phường đã ban hành 25 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự đô thị, với tổng số tiền phạt là 12,5 triệu đồng.

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Xử lý hành vi lấn chiếm vỉa hè, không gian công cộng khu vực Bắc sông Hà Thanh. Ảnh: Quốc Vương

Đến nay, 24/25 trường hợp đã chấp hành nộp phạt và ký cam kết không tái phạm.

Ông Nguyễn Đức Toàn - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn - cho biết: Thời gian tới, địa phương tiếp tục duy trì các đợt ra quân, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia giữ gìn trật tự đô thị, chung tay ngăn chặn tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, không gian công cộng. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh phường Quy Nhơn ngày càng văn minh, hiện đại, thân thiện trong mắt người dân và du khách.

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