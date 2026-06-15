(GLO)- Chiều 15-6, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thảo khoa học "Nâng cao năng lực tư duy lý luận cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai".

ThS. Ngô Khắc Ngọc - Tỉnh uỷ viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh và ThS. Đỗ Văn Hòa - Trưởng Khoa Lý luận cơ sở (Trường Chính trị tỉnh) chủ trì hội thảo.

TS. Hoàng Trí Dương - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh trình bày tham luận. Ảnh: R'Piên

Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số và xử lý ngày càng nhiều vấn đề phức tạp phát sinh từ cơ sở.

Trước yêu cầu mới, cán bộ cấp xã không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm hay thói quen hành chính, mà cần có năng lực tư duy lý luận để nhận thức đúng bản chất vấn đề, dự báo xu hướng và lựa chọn giải pháp phù hợp.

Theo chương trình, hội thảo tập trung thảo luận 3 nhóm nội dung chính: làm rõ cơ sở lý luận và vai trò của tư duy lý luận trong lãnh đạo, quản lý cấp xã; đánh giá thực trạng, những hạn chế và nguyên nhân trong phát triển năng lực tư duy lý luận của cán bộ cấp xã ở Gia Lai; đề xuất giải pháp nâng cao năng lực tư duy lý luận gắn với đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, tổng kết thực tiễn và yêu cầu chuyển đổi số.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: R'Piên

Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày 7 tham luận, tập trung vào các vấn đề như: vai trò của tư duy lý luận trong nâng cao năng lực dự báo, hoạch định và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cấp xã; thực trạng tư duy chiến lược của đội ngũ cán bộ cơ sở; giải pháp đổi mới đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực tư duy lý luận cho cán bộ, công chức cấp xã trong giai đoạn hiện nay.

Hội thảo là cơ sở khoa học quan trọng phục vụ đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã của Gia Lai đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.