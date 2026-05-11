Tăng tốc thi công, sớm hoàn thành các công trình giao thông trọng điểm

(GLO)- Chiều 11-5, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng đã kiểm tra hiện trường về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và tiến độ thi công một số dự án giao thông trọng điểm của tỉnh.

Theo đó, Đoàn đã kiểm tra các dự án giao thông trọng điểm gồm: Tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc - Nam về Khu công nghiệp Phù Mỹ và Bến cảng Phù Mỹ; Đường phía Tây huyện Phù Cát (Tuyến từ Khu công nghiệp Hòa Hội đến khu vực sân bay Phù Cát); Dự án Xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (hàng đầu, thứ 4 từ phải sang) kiểm tra tiến độ thi công dự án tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc - Nam về Khu công nghiệp Phù Mỹ và Bến cảng Phù Mỹ. Ảnh: N.H

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh (đơn vị chủ đầu tư), thời gian qua, hầu hết dự án đều thi công đều đạt và vượt tiến độ đề ra.

Đối với dự án tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc - Nam về Khu công nghiệp Phù Mỹ và Bến cảng Phù Mỹ, công tác bồi thường, GPMB đang được đẩy nhanh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (bìa trái) nghe báo cáo tiến độ GPMB thi công tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc - Nam về Khu công nghiệp Phù Mỹ và Bến cảng Phù Mỹ. Ảnh: N.H

Để thi công tuyến đường này, phạm vi ảnh hưởng GPMB gồm 490 hộ và 2 tổ chức thuộc địa bàn các xã: Phù Mỹ Tây, Bình Dương, Phù Mỹ Đông. Diện tích đất cần thu hồi khoảng 77,99 ha; trong đó, đất lúa khoảng 7,21 ha, đất rừng sản xuất khoảng 17,1 ha, đất rừng phòng hộ 21,12 ha, đất ở khoảng 0,65 ha, các loại đất khác (đất vườn, đất ao hồ...) khoảng 31,91 ha.

Đến nay, xã Phù Mỹ Tây xác nhận nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ đạt 90%; xã Bình Dương đạt 100%; xã Phù Mỹ Đông đạt 99%. Đồng thời, xã Bình Dương đã phê duyệt phương án bồi thường và chi trả tiền bồi thường đạt 90%; xã Phù Mỹ Đông đạt 40%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (hàng đầu, thứ 2 từ phải sang) nghe báo cáo tiến độ thi công đường phía Tây huyện Phù Cát (Tuyến từ Khu công nghiệp Hòa Hội đến khu vực sân bay Phù Cát). Ảnh: N.H

Về tình hình thi công, tại gói thầu số 1 (từ Km0 - Km9+00), hiện các nhà thầu đã bóc phong hóa được 2,1 km, thi công 3 cống, thi công đắp đất nền đường K95 đoạn từ Km6+00 - Km7+900. Tại gói thầu số 2 (Km9+00 - Km16+390), các nhà thầu đang thi công hoàn thành các cống hộp, thi công các cọc khoan nhồi, đúc dầm cầu hồ Hóc Nhạn...

Đối với dự án đường phía Tây huyện Phù Cát (tuyến từ Khu công nghiệp Hòa Hội đến khu vực Sân bay Phù Cát), đến nay đã hoàn thành công tác bồi thường GPMB và bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công được 9,52/9,72km.

Các nhà thầu đã tiến hành đào bóc hữu cơ 5,5 km, đắp đất nền đường thông tuyến 3,5 km; thi công cọc khoan nhồi cầu suối Đục được 18/22 cọc, cầu Hội Vân 2 thi công cọc khoan nhồi được 4/12 cọc; thi công các thân mố M1 và Trụ T1; đúc dầm cầu suối Đục được 15/15 dầm...

Đối với Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát, hiện nay, trên công trường hiện có 824 cán bộ, công nhân với hàng trăm máy đào, máy lu, máy ủi… làm việc xuyên suốt 3 ca, 4 kíp, với 31 mũi thi công. Công trình đang vào giai đoạn chạy đua nước rút để về đích.

Thi công Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát. Ảnh: N.H

Khối lượng thi công đắp đất nền K95 đạt khoảng 40.000 m³/ngày, lũy kế đến nay đã thi công khối lượng đắp nền đạt khoảng 3,65 triệu m³, còn lại 1,55 triệu m3.

Hiện các đơn vị thi công đang tập trung thi công móng cấp phối đá dăm; thi công bê tông xi măng đường cất hạ cánh... Giá trị thực hiện các hạng mục trong ngày đạt khoảng 16 tỷ đồng.

Theo dự kiến, việc đắp đất nền đường trong phạm vi đường cất hạ cánh sẽ hoàn thành vào ngày 15-5-2026; ngoài phạm vi đường cất hạ cánh hoàn thành vào 30-5-2026.

Cùng với đó, hoàn thành móng cấp phối đá dăm chiều dài 1.600 m còn lại vào ngày 5-6-2026; bê tông xi măng đường cất hạ cánh, đường lăn vào ngày 30-6-2026; lắp đặt thiết bị đảm bảo hoạt động bay (đèn hiệu, thiết bị ILS...) đồng thời với quá trình thi công bê tông đường cất hạ cánh, dự kiến hoàn thành ngày 30-6-2026; hoàn thành nền mặt đường lăn D5 vào ngày 9-6-2026; tiến hành bay hiệu chuẩn trong tháng 7-2026.

Thi công cọc khoan nhồi cầu hồ Hóc Nhạn thuộc Dự án tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc - Nam về Khu công nghiệp Phù Mỹ và Bến cảng Phù Mỹ. Ảnh: N.H

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã trực tiếp đến kiểm tra các địa điểm đang gặp vướng mắc trong công tác đền bù, GPMB; gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan; đồng thời chỉ đạo các biện pháp giải quyết thỏa đáng.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần quyết tâm, sự nỗ lực lớn của chủ đầu tư và các sở, ban, ngành cùng chính quyền địa phương trong việc phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc nảy sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất đẩy nhanh tiến độ thực hiện ở từng gói thầu công trình.

Đánh giá cao ý nghĩa mang lại của từng dự án giao thông trọng điểm trong việc tạo sự thuận lợi, kết nối giao thương liên hoàn, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị chủ đầu tư phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, phối hợp xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc nảy sinh, sớm hoàn thành các công trình.

Đặc biệt, đối với dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đến ngày 30-6-2026 phải cơ bản hoàn thành thi công công trình đường băng cất hạ cánh; bắt đầu bay hiệu chuẩn trong tháng 7-2026.

Về năng lực thi công dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các nhà thầu huy động nguồn lực vượt mức cam kết cả về thiết bị lẫn nhân sự để đảm bảo tiến độ đồng bộ.

Bên cạnh tiến độ thi công, công tác quản lý chất lượng cũng được đặt lên hàng đầu với sự giám sát chặt chẽ từ khâu thiết kế, nguồn gốc vật liệu cho đến an toàn lao động và vệ sinh môi trường.