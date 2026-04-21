Phân luồng giao thông phục vụ thi công Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông

(GLO)- Để phục vụ thi công Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, UBND xã Hoài Ân vừa có thông báo phân luồng một số tuyến giao thông trên địa bàn.

Cụ thể, tạm dừng lưu thông các loại xe cơ giới trên tuyến đường từ xã Ân Tường Đông (cũ) đi qua đèo Cây Cốc đến thị trấn Tăng Bạt Hổ (cũ). Riêng các phương tiện phục vụ thi công Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, ô tô con và xe thô sơ vẫn được phép lưu thông.

Các loại xe cơ giới di chuyển theo tuyến thay thế là từ tỉnh lộ 638 đến tỉnh lộ 630 để đi đến thị trấn Tăng Bạt Hổ (cũ) và ngược lại.

Thời gian phân luồng kéo dài đến hết ngày 29-4-2026.

UBND xã Hoài Ân yêu cầu các đơn vị thi công lắp đặt đầy đủ biển báo, rào chắn và bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông đảm bảo an toàn. Sau thời gian phân luồng, các đơn vị cần tiến hành tháo dỡ biển báo tạm, hoàn trả mặt đường và đảm bảo giao thông thông suốt trở lại.