13 thanh niên xã Ia Dreh tự nguyện giao nộp pô xe độ chế

(GLO)- Ngày 5-5, Công an xã Ia Dreh (tỉnh Gia Lai) cho biết: 13 thanh niên trên địa bàn tự nguyện giao nộp pô xe mô tô không đúng kết cấu phương tiện.

Trước đó, qua nắm bắt tình hình, Công an xã Ia Dreh phát hiện nhiều thanh thiếu niên trên địa bàn xã tự ý thay đổi kết cấu xe, nẹt pô trên các tuyến đường, đặc biệt là đường Trường Sơn Đông gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Các nam thanh niên đã tự nguyện giao nộp pô xe độ chế. Ảnh: ĐVCC

Lãnh đạo Công an xã đã chỉ đạo Tổ Cảnh sát trật tự phối hợp cùng các lực lượng liên quan triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ.

Cụ thể, làm việc với các cơ sở sửa chữa mô tô, xe gắn máy, nhắc nhở không tiếp tay cho hành vi độ chế. Đồng thời, tập trung xác định đối tượng cá biệt, xử lý nghiêm để răn đe cũng như cảm hóa, giáo dục các trường hợp vi phạm; làm việc với các phụ huynh, yêu cầu quản lý chặt chẽ con cái.

Sau quá trình làm việc, 13 nam thanh niên đã tự nguyện đến giao nộp pô xe độ chế và ký cam kết không tái phạm.

13 chiếc pô xe độ chế đã được thu giữ. Ảnh: ĐVCC

Theo Công an xã Ia Dreh, việc độ chế pô xe làm thay đổi kết cấu, đặc tính kỹ thuật ban đầu của phương tiện, phát sinh tiếng ồn lớn, gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hằng ngày của người dân và phát sinh vi phạm về an ninh trật tự. Hành vi này có thể bị phạt tiền 4-6 triệu đồng với cá nhân và 8-12 triệu đồng với tổ chức.