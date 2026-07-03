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Đak Sơmei ra quân hỗ trợ người dân xuống giống gần 68.000 cây cà phê

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(GLO)- Ngày 3-7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đak Sơmei (tỉnh Gia Lai) tổ chức Lễ phát động ra quân hỗ trợ, hướng dẫn người dân xuống giống cà phê năm 2026 tại vườn của hộ ông Nun (làng Kon Nak).

Tại chương trình, 67.950 cây giống cà phê do Công ty Nestlé Việt Nam tài trợ đã được trao cho 140 hộ dân trên địa bàn xã. Bên cạnh cấp phát cây giống, cán bộ chuyên môn trực tiếp hướng dẫn người dân quy trình trồng, kỹ thuật đặt cây, lấp đất và chăm sóc ban đầu nhằm giúp cây sinh trưởng, phát triển tốt.

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Cán bộ, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và người dân xã Đak Sơmei tham gia lễ ra quân hỗ trợ xuống giống cà phê năm 2026. Ảnh: ĐVCC

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo địa phương, cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang cùng đoàn viên, thanh niên đã tham gia hỗ trợ người dân trồng cây, góp phần đẩy nhanh tiến độ xuống giống, bảo đảm đúng khung thời vụ. Riêng trong buổi sáng, các lực lượng đã hỗ trợ trồng khoảng 500 cây cà phê tại vườn của hộ ông Nun.

Theo kế hoạch, sau mô hình điểm tại làng Kon Nak, hoạt động hỗ trợ xuống giống sẽ được triển khai đồng loạt tại vườn của 140 hộ dân trên địa bàn xã dưới sự hướng dẫn, theo dõi của cán bộ MTTQ Việt Nam xã và các đơn vị liên quan, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, phát triển bền vững vùng cà phê của địa phương.

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