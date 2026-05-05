(GLO)- Sáng 5-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 5-2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu Đảng ủy Công an tỉnh và các xã, phường.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Mai Việt Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Huỳnh Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Quang cảnh hội nghị tại Hội trường Tỉnh ủy. Ảnh: Bình Dương

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo về tiến độ triển khai các dự án trọng điểm và nỗ lực đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công nhằm tạo động lực tăng trưởng kinh tế.

Tiếp đó, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thông tin chuyên đề về “Sự nổi lên của Chủ nghĩa thực dân mới và đối sách của Việt Nam”, giúp đội ngũ báo cáo viên nhận diện rõ các phương thức, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch để nâng cao kỹ năng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái.

Phát biểu kết luận và định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần tập trung tuyên truyền sâu rộng Chương trình hành động số 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Bình Dương

Đồng thời, chú trọng tuyên truyền các nghị quyết, quy định, kết luận của Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp.

Qua đó, phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu trong tổ chức triển khai thực hiện.

Đặc biệt, cần chú trọng tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân để triển khai các dự án giao thông trọng điểm, tiêu biểu là tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Đẩy mạnh tuyên truyền các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 2 con số, các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2026 và quyết tâm thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) để gỡ “thẻ vàng” IUU ngay trong năm nay; đảm bảo công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ định hướng tuyên truyền trong thời gian tới. Ảnh: Bình Dương

Về công tác chính trị, tư tưởng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị cần tập trung tuyên truyền kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tích cực hưởng ứng cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi.

Ngay sau hội nghị, đội ngũ báo cáo viên cần cụ thể hóa nội dung vào kế hoạch công tác tại địa phương, đơn vị; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí và Ban Chỉ đạo 35 để kịp thời định hướng dư luận, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.