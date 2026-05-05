Gia Lai: Tổ chức hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 5

VŨ HOÀNG
(GLO)- Sáng 5-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 5-2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu Đảng ủy Công an tỉnh và các xã, phường.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Mai Việt Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Huỳnh Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Quang cảnh hội nghị tại Hội trường Tỉnh ủy. Ảnh: Bình Dương

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo về tiến độ triển khai các dự án trọng điểm và nỗ lực đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công nhằm tạo động lực tăng trưởng kinh tế.

Tiếp đó, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thông tin chuyên đề về “Sự nổi lên của Chủ nghĩa thực dân mới và đối sách của Việt Nam”, giúp đội ngũ báo cáo viên nhận diện rõ các phương thức, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch để nâng cao kỹ năng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái.

Phát biểu kết luận và định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần tập trung tuyên truyền sâu rộng Chương trình hành động số 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Bình Dương

Đồng thời, chú trọng tuyên truyền các nghị quyết, quy định, kết luận của Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp.

Qua đó, phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu trong tổ chức triển khai thực hiện.

Đặc biệt, cần chú trọng tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân để triển khai các dự án giao thông trọng điểm, tiêu biểu là tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Đẩy mạnh tuyên truyền các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 2 con số, các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2026 và quyết tâm thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) để gỡ “thẻ vàng” IUU ngay trong năm nay; đảm bảo công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ định hướng tuyên truyền trong thời gian tới. Ảnh: Bình Dương

Về công tác chính trị, tư tưởng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị cần tập trung tuyên truyền kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tích cực hưởng ứng cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi.

Ngay sau hội nghị, đội ngũ báo cáo viên cần cụ thể hóa nội dung vào kế hoạch công tác tại địa phương, đơn vị; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí và Ban Chỉ đạo 35 để kịp thời định hướng dư luận, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Ông Lê Kim Toàn giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031

Tin tức

(GLO)- Sáng 22-4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Lê Kim Toàn được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh khóa I.

Tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

(GLO)- Chiều 31-3, tại Hà Nội, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra tại phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) theo hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến tới các điểm cầu cấp tỉnh, thành phố, cấp xã trong cả nước.

Gia Lai – Khởi đầu nhiệm kỳ mới nơi đại ngàn chạm biển xanh

(GLO)- Sau thành công của cuộc bầu cử với hơn 2,4 triệu cử tri tham gia, Gia Lai đã hoàn tất Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031, chính thức khởi động bộ máy mới sau sáp nhập. Từ đại ngàn đến biển đảo, một chặng đường phát triển mới đang mở ra với nhiều kỳ vọng.

Phường Thống Nhất sôi nổi các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử

(GLO)- Tối 21-3, Cụm thi đua số 2 Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Thống Nhất tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.

Gia Lai thông báo kết quả bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

(GLO)- Chiều 18-3, Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị thông qua kết quả cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị.

Chiến sĩ mới hồ hởi tham gia bầu cử.

(GLO)- Sáng 15-3, hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 573 (Quân khu 5) đã nô nức, hồ hởi tham gia bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tinh thần trách nhiệm cao.

Lãnh đạo tỉnh dự lễ khai mạc bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh

(GLO)- Sáng 15-3, các đồng chí trong Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh, lãnh đạo các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và Ban Bầu cử đại biểu HĐND tỉnh tham dự lễ khai mạc bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh.

Trực tiếp: Gần 2,6 triệu cử tri Gia Lai nô nức "trẩy hội" non sông

(GLO)- Hôm nay (15-3), cùng với cả nước, gần 2,6 triệu cử tri tỉnh Gia Lai tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có mặt tại các điểm bầu cử đặc biệt để ghi nhận không khí hân hoan, phấn khởi của "ngày hội non sông".

GIA LAI SẴN SÀNG CHO NGÀY HỘI NON SÔNG

(GLO)- Trước thềm 15-3, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp NK 2026-2031, không khí rộn ràng lan tỏa khắp Gia Lai. Từ đô thị ven biển đến thôn làng nơi biên giới, từ giảng đường đại học đến xã đảo giữa trùng khơi, mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của cử tri.

