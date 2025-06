Gia Lai: 985 đại biểu tham dự hội nghị báo cáo viên

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến đến 1.703 điểm cầu trên toàn quốc với hơn 60.000 đại biểu tham dự.

Tại Gia Lai, hội nghị kết nối đến 20 điểm cầu với 985 đại biểu tham dự. Đồng chí Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu chính trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai. Tham dự hội nghị tại điểm cầu chính của tỉnh có các đồng chí báo cáo viên Tỉnh ủy khóa XVI (đang công tác tại các sở, ban ngành của tỉnh); đại diện lãnh đạo: Đảng ủy UBND tỉnh; Sở Công thương; Sở Y tế; Hội Nhà báo tỉnh; Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị các đơn vị: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; lãnh đạo phụ trách công tác Tuyên giáo của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu trụ sở Tỉnh ủy. Ảnh: A.H

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia Lê Thanh Hải thông tin chuyên đề “Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ở nước ta hiện nay; giải pháp trong thời gian tới”. Tính từ năm 2015 đến tháng 5-2025, các lực lượng chức năng, đơn vị, địa phương phát hiện, bắt giữ, xử lý trên 236 ngàn vụ buôn lậu, vận chuyển hàng cấm; trên 1,3 triệu vụ gian lận thương mại và trên 82 ngàn vụ sản xuất, kinh doanh hàng giả. Khởi tố hình sự 16.776 vụ với 22.208 đối tượng; thu nộp ngân sách nhà nước trên 117 ngàn tỷ đồng.

Tuy nhiên, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả còn diễn biến phức tạp, phạm vi rộng, đối tượng nhiều, phương thức thủ đoạn tinh vi, manh động. Trước tình hình này, quan điểm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục xác định công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là công việc quan trọng, cấp bách, thường xuyên, liên tục, không ngừng nghỉ của tất cả các cấp, các ngành nhằm hướng tới mục tiêu ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; gắn công tác này với công tác bảo vệ sức khỏe, quyền lợi chính đáng của người dân.

Tiếp đó, Đại tá, PGS.TS. Lê Quốc Huy-Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc thông tin chuyên đề “Về Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; những dấu ấn, thành tựu quan trọng của lực lượng Công an nhân dân trong tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thời gian qua”. Trong đó tập trung vào một số kết quả nổi bật của Bộ Công an tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Tuy mới tham gia hoạt động này, nhưng Bộ Công an đã có những bước tiến nhanh, vững chắc; khẳng định sự lớn mạnh, tham gia sâu rộng, hiệu quả vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; được Liên hợp quốc và bạn bè quốc tế hoan nghênh, ủng hộ.

Thông tin chuyên đề “Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân hiện nay và những mục tiêu đột phá, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”, PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương-Thứ trưởng Bộ Y tế nêu: Bộ Y tế đang trình Bộ Chính trị Dự thảo nghị quyết đột phá trong chăm sóc sức khỏe đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Trong đó tập trung vào 6 nhóm nhóm nhiệm vụ, giải pháp đột phá, gồm: Đổi mới tư duy trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; hoàn thiện thể chế, tập trung nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở, y học cổ truyền phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao, có chính sách đãi ngộ đặc biệt cho nhân lực y tế; đẩy mạnh cải cách tài chính y tế và phát triển hiệu quả, bền vững hệ thống bảo hiểm y tế; đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực y tế theo Nghị quyết số 57-NQ/TW; đột phá về phát triển y tế tư nhân, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển hệ thống y tế.

Kết luận hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng đề nghị, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung tuyên truyền sâu rộng về 4 nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, được xem là “bộ tứ trụ cột” tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển và bứt phá của đất nước.

Cùng với đó, cần tăng cường tuyên truyền về Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 16-5-2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Kết luận số 160-KL/TW ngày 31-5-2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thực hiện nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, bảo đảm tiến độ, yêu cầu theo các nghị quyết, kết luận. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị-xã hội quan trọng của đất nước, nhất là các hoạt động hướng tới kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam, qua đó khẳng định vai trò tiên phong, sự trưởng thành mạnh mẽ và những đóng góp to lớn của báo chí trong sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước.

Công tác thông tin cần phản ánh đầy đủ, kịp thời các hoạt động đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nước; cập nhật tình hình kinh tế-xã hội, nhất là những kết quả nổi bật trong những tháng đầu năm 2025. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV nhằm tạo sự đồng thuận xã hội và khơi dậy tinh thần thi đua, quyết tâm hành động trong toàn dân. Bên cạnh đó, cần tập trung tuyên truyền đậm nét về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng…