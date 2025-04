Hội nghị Báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 4

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tới điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và các báo cáo viên cấp Trung ương.

Các đại biểu tham gia hội nghị ở điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Văn Ngọc

Tại điểm cầu Gia Lai, hội nghị do Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì. Cùng dự có lãnh đạo Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh và lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Hội nghị là hoạt động quan trọng, mang tính thời sự, cấp bách, có ý nghĩa, góp phần tăng cường công tác phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025).

Qua đó nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác định hướng tuyên truyền và tuyên truyền, góp phần xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm tiên phong trên mặt trận văn hóa, tư tưởng của các báo cáo viên trong lực lượng Công an.

Tại hội nghị, Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Bình Ban-nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Công an (Bộ Công an) báo cáo chuyên đề lịch sử 80 năm trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân; Đại tá Lê Văn Hưởng-Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân báo cáo chuyên đề về sự hình thành và phát triển của lực lượng Hải quân.