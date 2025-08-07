Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Châu

Tham dự Đại hội còn có Thượng tá Tô Bắc-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6-An Nhơn Đông; đại diện các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các đồng chí nguyên Bí thư Đảng ủy xã qua các thời kỳ và 114 đảng viên tiêu biểu.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Nhơn Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Đảng bộ đã kết nạp 27 đảng viên mới, đạt 180% chỉ tiêu. Hàng năm, tỷ lệ chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 18-20%, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 65-70%; Đảng ủy xã được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Hồng Thương

Bên cạnh đó, công tác phát triển kinh tế-xã hội được triển khai hiệu quả. Đảng ủy xã đã chú trọng vận động ngư dân bám biển sản xuất, khai thác hải sản, với sản lượng đánh bắt hằng năm đạt 2.280 tấn; các mô hình nuôi trồng thủy sản thu hoạch bình quân 45 tấn/năm; hoạt động chế biến tiếp tục được duy trì. Trong 5 năm qua, xã đón hơn 52.000 lượt khách du lịch, thu nhập bình quân đầu người đạt 63 triệu đồng/người/năm.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đã thảo luận và thông qua mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, phấn đấu 100% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, trên 90% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát triển đảng viên mới đạt từ 3% trở lên. Mục tiêu đến năm 2030, tổng thu ngân sách xã đạt 300 triệu đồng; tốc độ tăng giá trị sản phẩm giai đoạn 2026-2030 đạt 10,1%/năm, trong đó nông-lâm-thủy sản tăng 0,7%, công nghiệp và xây dựng tăng 10%, dịch vụ tăng 10,4%; duy trì xã không còn hộ nghèo và đến cuối nhiệm kỳ không còn hộ cận nghèo.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Hồng Thương

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân xã Nhơn Châu đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, đề nghị Đảng bộ xã Nhơn Châu nhiệm kỳ mới phải đoàn kết, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chỉ tiêu, coi trọng nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng "chính quyền kiến tạo và phục vụ người dân, doanh nghiệp"; đẩy mạnh cải cách hành chính; ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, chính quyền số…

Với vị trí đặc biệt quan trọng là xã đảo tiền tiêu của tỉnh, đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu Đảng bộ xã Nhơn Châu phải kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng-an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Đồng thời, cần chú trọng công tác quy hoạch, quản lý tài nguyên, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, trong đó tập trung vào phát triển kinh tế biển gắn với du lịch. Mục tiêu phấn đấu đưa Nhơn Châu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần xây dựng diện mạo xã ngày càng khang trang, hiện đại.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nhơn Châu nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: Hồng Thương

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nhơn Châu khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 17 đồng chí; chỉ định các đồng chí: Nguyễn Tiến Dũng giữ chức Bí thư Đảng ủy xã, Hồ Nhật Lệ giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; Dương Hiệp Hưng giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã; Đặng Ngọc Hoan giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã.