Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Châu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒNG THƯƠNG HỒNG THƯƠNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 7-8, Đảng bộ xã Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội còn có Thượng tá Tô Bắc-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6-An Nhơn Đông; đại diện các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các đồng chí nguyên Bí thư Đảng ủy xã qua các thời kỳ và 114 đảng viên tiêu biểu.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Nhơn Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Đảng bộ đã kết nạp 27 đảng viên mới, đạt 180% chỉ tiêu. Hàng năm, tỷ lệ chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 18-20%, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 65-70%; Đảng ủy xã được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

onghoang.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Hồng Thương

Bên cạnh đó, công tác phát triển kinh tế-xã hội được triển khai hiệu quả. Đảng ủy xã đã chú trọng vận động ngư dân bám biển sản xuất, khai thác hải sản, với sản lượng đánh bắt hằng năm đạt 2.280 tấn; các mô hình nuôi trồng thủy sản thu hoạch bình quân 45 tấn/năm; hoạt động chế biến tiếp tục được duy trì. Trong 5 năm qua, xã đón hơn 52.000 lượt khách du lịch, thu nhập bình quân đầu người đạt 63 triệu đồng/người/năm.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đã thảo luận và thông qua mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, phấn đấu 100% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, trên 90% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát triển đảng viên mới đạt từ 3% trở lên. Mục tiêu đến năm 2030, tổng thu ngân sách xã đạt 300 triệu đồng; tốc độ tăng giá trị sản phẩm giai đoạn 2026-2030 đạt 10,1%/năm, trong đó nông-lâm-thủy sản tăng 0,7%, công nghiệp và xây dựng tăng 10%, dịch vụ tăng 10,4%; duy trì xã không còn hộ nghèo và đến cuối nhiệm kỳ không còn hộ cận nghèo.

2-cac-dai-bieu-du-dai-hoi-anh-hong-thuong.jpg
Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Hồng Thương

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân xã Nhơn Châu đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, đề nghị Đảng bộ xã Nhơn Châu nhiệm kỳ mới phải đoàn kết, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chỉ tiêu, coi trọng nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng "chính quyền kiến tạo và phục vụ người dân, doanh nghiệp"; đẩy mạnh cải cách hành chính; ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, chính quyền số…

Với vị trí đặc biệt quan trọng là xã đảo tiền tiêu của tỉnh, đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu Đảng bộ xã Nhơn Châu phải kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng-an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Đồng thời, cần chú trọng công tác quy hoạch, quản lý tài nguyên, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, trong đó tập trung vào phát triển kinh tế biển gắn với du lịch. Mục tiêu phấn đấu đưa Nhơn Châu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần xây dựng diện mạo xã ngày càng khang trang, hiện đại.

3ra-mat-ban-chap-hanh-dang-bo-xa-nhon-chau-khoa-i-nhiem-ky-2025-2030-anh-hong-thuong.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nhơn Châu nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: Hồng Thương

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nhơn Châu khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 17 đồng chí; chỉ định các đồng chí: Nguyễn Tiến Dũng giữ chức Bí thư Đảng ủy xã, Hồ Nhật Lệ giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; Dương Hiệp Hưng giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã; Đặng Ngọc Hoan giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Triển khai 2 dự án giao thông trọng điểm quốc gia với quyết tâm chính trị cao nhất

Gia Lai: Triển khai 2 dự án giao thông trọng điểm quốc gia với quyết tâm chính trị cao nhất

Chính trị

(GLO)- Chiều 5-8, đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia tỉnh Gia Lai, chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Ban theo hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến đến một số xã, phường trên địa bàn tỉnh.

“Bà đỡ” của người dân vùng biên

“Bà đỡ” của người dân vùng biên

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Đứng chân trên vùng biên giới của tỉnh, thời gian qua, Trung đoàn Kinh tế-Quốc phòng 710 và Công ty Bình Dương (Binh đoàn 15) đã tích cực giúp đỡ Nhân dân, nhất là các hộ nghèo phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống.

“Quả đấm thép” của lực lượng vũ trang tỉnh trên tuyến biên giới

“Quả đấm thép” của lực lượng vũ trang Gia Lai trên tuyến biên giới

Quốc phòng - An ninh

(GLO)-Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) là lực lượng chủ công phối hợp với các đơn vị biên phòng bảo vệ tuyến biên giới phía Tây tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập.

Công an tỉnh Gia Lai đạt giải ba toàn đoàn tại Đại hội Khỏe vì an ninh Tổ quốc lần thứ IX và Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật lần thứ VI

Công an tỉnh Gia Lai đạt giải ba toàn đoàn tại Đại hội Khỏe vì an ninh Tổ quốc lần thứ IX và Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật lần thứ VI

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 1-8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ bế mạc Đại hội Khỏe vì an ninh Tổ quốc lần thứ IX và Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật lần thứ VI năm 2025. Đội tuyển Công an tỉnh Gia Lai đạt thành tích cao ở nhiều nội dung thi đấu và đạt giải ba toàn đoàn.

Kỷ niệm 95 năm ngành Tuyên giáo của Ðảng (1/8/1930 - 1/8/2025): Hành trình đầy vẻ vang

Kỷ niệm 95 năm ngành Tuyên giáo của Ðảng (1/8/1930 - 1/8/2025): Hành trình đầy vẻ vang

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Kỷ niệm 95 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Ðảng là dịp để ôn lại những trang sử hào hùng và truyền thống vẻ vang của ngành; đồng thời, bồi đắp thêm niềm tin, ý chí và quyết tâm đổi mới, sáng tạo của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo trong thời đại mới.

Vững vàng thế trận, sẵn sàng trước mọi thách thức

Vững vàng thế trận, sẵn sàng trước mọi thách thức

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Hôm nay (1.8), Ðảng bộ Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Ðại hội đại biểu Ðảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bước vào nhiệm kỳ mới, trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Công an tỉnh xác định rõ mục tiêu nâng cao năng lực thích ứng, đổi mới toàn diện, hành động quyết liệt, hiệu quả.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hoài Nhơn nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: M.H

Khai thác hiệu quả tiềm năng biển và du lịch để phát triển kinh tế

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hoài Nhơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Phạm Thị Tố Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, nhấn mạnh phường Hoài Nhơn cần phát triển kinh tế theo hướng khai thác hiệu quả tiềm năng biển và du lịch.

null