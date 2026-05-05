Thượng tọa Thích Tâm Mãn được suy cử làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 5-5, tại Trung tâm hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Thượng tọa Thích Tâm Mãn được suy cử làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh khóa I.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đến chứng minh, chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội có 700 đại biểu chính thức là thành viên Ban Trị sự, trụ trì các tự viện, phật tử tiêu biểu, đại diện cho tăng ni, phật tử toàn tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai đã phát huy tinh thần đoàn kết - hòa hợp - kỷ cương - trách nhiệm, lãnh đạo tăng ni, phật tử vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiều phật sự quan trọng, đạt được nhiều kết quả toàn diện.

Nổi bật là việc chủ động kiện toàn tổ chức, thực hiện hiệu quả chủ trương sáp nhập Ban Trị sự Phật giáo 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai (cũ), nhanh chóng ổn định bộ máy, bảo đảm vận hành thông suốt, thể hiện tinh thần đoàn kết, thích ứng cao với yêu cầu mới.

Công tác tăng sự, giáo dục tăng ni, tổ chức an cư kết hạ, giới đàn, đào tạo tăng tài được triển khai nền nếp, chất lượng. Công tác hoằng pháp có nhiều đổi mới, thích ứng với thời đại số; mở rộng đến giới trẻ, đồng bào dân tộc thiểu số và vùng sâu, vùng xa.

Hoạt động hướng dẫn phật tử ngày càng thiết thực, phong phú; các mô hình tu học, khóa tu, giáo dục đạo đức thanh thiếu niên được tổ chức bài bản, nhân văn, thiết thực.

Đặc biệt, công tác từ thiện, an sinh xã hội đạt kết quả nổi bật với tổng giá trị hơn 165 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ người nghèo, người yếu thế, đồng bào vùng khó khăn.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ mới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, hòa hợp; lấy ổn định tổ chức làm nền tảng, hoằng dương chánh pháp làm cốt lõi, phụng sự nhân dân làm mục tiêu, đồng hành cùng dân tộc làm phương hướng phát triển lâu dài.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục tập trung kiện toàn tổ chức Giáo hội theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực quản trị, điều hành, bảo đảm thống nhất, kỷ cương, nền nếp trong toàn hệ thống.

Chú trọng chuẩn hóa đội ngũ tăng ni, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Phật giáo; kết hợp hài hòa giữa đạo hạnh, giới đức, tri thức Phật học và năng lực phụng sự xã hội.

Cùng với đó, tăng cường ứng dụng công nghệ, truyền thông số, giữ vững chánh kiến và giá trị cốt lõi của Phật pháp; kiên quyết hạn chế, loại bỏ các biểu hiện mê tín dị đoan, lệch chuẩn trong sinh hoạt tôn giáo.

Phát huy hơn nữa vai trò của Phật giáo trong công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, giáo dục đạo đức, chăm lo người yếu thế; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Phật giáo gắn với bản sắc văn hóa địa phương, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, phát triển du lịch văn hóa tâm linh theo hướng văn minh, bền vững.

Tăng cường phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò của Phật giáo trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đại hội thống nhất suy cử 14 đại biểu vào Ban Chứng minh và 104 đại biểu vào Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Trung Nghĩa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp tin tưởng, với truyền thống tốt đẹp, tinh thần từ bi - trí tuệ - hòa hợp và phụng sự, cùng sự đoàn kết của toàn thể tăng ni, phật tử, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh, đồng hành cùng địa phương xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình và bền vững.

Đại hội đã thống nhất suy cử 14 đại biểu vào Ban Chứng minh và 104 đại biểu vào Ban Trị sự nhiệm kỳ 2026-2031. Thượng tọa Thích Tâm Mãn được suy cử làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh khóa I.

Dịp này, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trao tặng bằng tuyên dương công đức cho tập thể Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (thứ 8 từ trái sang) trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động phật sự, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ảnh: Trung Nghĩa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho 1 tập thể và 13 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động phật sự, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.