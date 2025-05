Gia Lai long trọng cử hành Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 cấp tỉnh

Quang cảnh Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 ở cấp tỉnh. Ảnh Thanh Nhật

Tham dự Đại lễ có các ông: Võ Hoàng Bình-Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Siu Trung-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trường Trung Tuyến-Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, ông Đào Lân Hưng-Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai.

Quang cảnh Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 ở cấp tỉnh. Ảnh Thanh Nhật

Cùng tham dự Đại lễ có đại diện một số ban, ngành của TP. Pleiku và huyện Ia Grai, đại diện lãnh đạo xã Ia Dêr-nơi đứng chân của Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, cùng đông đảo chư tôn đức giáo phẩm, chức sắc, tăng ni và phật tử trong tỉnh…

Đại diện ban ngành tỉnh, TP. Pleiku và huyện Ia Grai tham dự Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 ở cấp tỉnh tại Thiền Viện Trúc Lâm Tây Nguyên (xã Ia Dêr, huyện Ia Grai). Ảnh Thanh Nhật

Về phía Giáo hội có Hoà thượng Thích Thông Đạt-thành viên Ban Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và các vị giáo phẩm trong Ban Chứng minh, Hoà thượng Thích Từ Vân-Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai; Thượng tọa Thích Tâm Mãn-Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh; Đại đức Thích Đồng Giải- Ủy viên Dự khuyết Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng các vị chức sắc trong Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và cấp huyện, đại biểu phật tử các địa phương trong tỉnh...

Các vị chư tôn đức giáo phẩm chức sắc trong Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh dự Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 ở cấp tỉnh. Ảnh Thanh Nhật

Trong chương trình Đại lễ có phần tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2569 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Diễn văn Đại Lễ Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng phần nghi lễ tôn giáo kỷ niệm ngày sinh của Đức Phật Thích Ca, nghi thức cầu nguyện hoà bình quốc thái dân an…

Hoà thượng Thích Từ Vân-Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2569 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh Thanh Nhật

Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Trường Trung Tuyến đã trao lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569. Đồng thời, đại diện một số ban, ngành của tỉnh đã tặng lẵng hoa chúc mừng Đại lễ.

Đại biểu phật tử các địa phương trong tỉnh dự Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 ở cấp tỉnh, tại Thiền Viện Trúc Lâm Tây Nguyên, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai. Ảnh Thanh Nhật

Thừa ủy quyền của lãnh đạo tỉnh phát biểu tại Đại lễ, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Trường Trung Tuyến đã chúc mừng toàn thể chức sắc, tăng ni và bà con phật tử tỉnh nhà nhân dịp Phật đản Phật lịch 2569. Đồng thời, đánh giá cao những thành quả thời gian qua của các chùa, tịnh xá, tăng ni và đồng bào phật tử trong các hoạt động từ thiện và nhân đạo, góp phần thiết thực vào công tác giảm nghèo và an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương.

Đại biểu phật tử người dân tộc thiểu số ở các địa phương trong tỉnh dự Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 ở cấp tỉnh, tại Thiền Viện Trúc Lâm Tây Nguyên, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai. Ảnh Thanh Nhật

Bên cạnh đó, ông Trường Trung Tuyến đã động viên toàn thể chức sắc, tăng ni và bà con phật tử tiếp tục phát huy các giá trị đạo đức và văn hoá Phật giáo vào thực tiễn đời sống, sinh hoạt tôn giáo theo đúng quy định pháp luật, đường hướng “Đạo pháp, dân tộc và Chủ nghĩa xã hội” do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề ra, góp phần xây dựng môi trường xã hội tốt đẹp và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng tỉnh nhà ngày càng vững mạnh...

Nghi thức tắm Phật tại Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 ở cấp tỉnh. Ảnh Thanh Nhật

Trước khi bước vào chương trình chính của Đại Lễ Phật đản Phật lịch 2569 ở cấp tỉnh, đại biểu chư tôn đức giáo phẩm, tăng, ni và phật tử đã tham dự Lễ viếng các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, đồng thời cử hành khoá lễ cầu nguyện cho hương hồn các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.