Tiếc thương ông Hoàng Nam Tiến - người truyền cảm hứng mãnh liệt

(GLO)- Chiều 30-7, tại trụ sở Công an tỉnh Gia Lai (phường Diên Hồng), Bộ Công an phối hợp với Ban chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát 3 tỉnh: Gia Lai, Quảng Ngãi, Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của Bộ Công an trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.