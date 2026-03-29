Tạo đà cho Gia Lai “khai mở” không gian phát triển mới

(GLO)- Tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026, tỉnh đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) cho 273 dự án.

Để tạo đà “khai mở” không gian phát triển mới, các chuyên gia kinh tế, doanh nhân và nhà đầu tư đã đề xuất những giải pháp thiết thực cho Gia Lai.

Theo đó, bước vào giai đoạn phát triển mới, Gia Lai không chỉ mở rộng không gian kinh tế mà còn đứng trước yêu cầu phải định hình một mô hình tăng trưởng hiện đại, bền vững và có tính đột phá.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Ảnh: Đ.T

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, theo Tiến sĩ Trần Du Lịch - Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, bên cạnh nỗ lực của chính quyền địa phương, rất cần sự đồng hành của trí tuệ khoa học, những góc nhìn chiến lược và các khuyến nghị mang tính dẫn dắt từ đội ngũ chuyên gia, nhà nghiên cứu uy tín.

Làm rõ hơn về dư địa phát triển, lợi thế cạnh tranh cũng như định hướng thu hút đầu tư của Gia Lai trong thời gian tới, theo TS Trần Du Lịch, vấn đề đặt ra là phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ “chủ yếu dựa vào vốn” sang “chủ yếu dựa vào tri thức”, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số nhằm khai thác tiềm năng và các lợi thế vượt trội.

“Để phát triển nhanh và bền vững, Gia Lai cần tập trung vào 4 định hướng lớn: xây dựng nền công vụ thực sự kiến tạo phát triển, tiến tới 100% dịch vụ hành chính công được số hóa; tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu và kinh tế dịch vụ; đầu tư mạnh vào hạ tầng chiến lược và kết nối vùng để mở rộng thị trường và thu hút đầu tư; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo” - TS Trần Du Lịch nêu giải pháp.

Tiến sĩ Trần Du Lịch - Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia phân tích về dư địa phát triển, lợi thế cạnh tranh cũng như định hướng thu hút đầu tư của Gia Lai trong thời gian tới. Ảnh: Đ.T

Định vị tầm nhìn phát triển, Gia Lai có vị thế mới là cực tăng trưởng du lịch mang tầm quốc gia, PGS. TS Phạm Trung Lương - nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu du lịch, Thành viên Tổ chuyên gia Tư vấn quy hoạch quốc gia - phân tích: Gia Lai cần xác định các mục tiêu phát triển chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với vai trò “điểm đến du lịch” thống nhất gắn với các giá trị di sản văn hóa và lịch sử mang tầm quốc tế.

Cùng với đó là cơ cấu lại ngành du lịch với trọng tâm là phát triển sản phẩm du lịch đặc thù dựa trên lợi thế về tài nguyên du lịch và tư duy đổi mới, sáng tạo gắn với thị trường, phù hợp với tầm nhìn phát triển mới.

Đồng thời, xây dựng thương hiệu điểm đến Gia Lai dựa trên việc làm sâu sắc hơn thương hiệu điểm đến đã có; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hoạt động quảng bá hình ảnh và thương hiệu điểm đến.

PGS. TS Phạm Trung Lương - nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu du lịch, Thành viên Tổ chuyên gia Tư vấn quy hoạch quốc gia bàn về xây dựng thương hiệu điểm đến Gia Lai. Ảnh: Đ.T

Trong hành trình phát triển của tỉnh Gia Lai, cộng đồng doanh nghiệp luôn giữ vai trò là lực lượng tiên phong, không chỉ “khai mở” tiềm năng mà còn trực tiếp kiến tạo giá trị, thúc đẩy tăng trưởng và lan tỏa động lực phát triển cho toàn nền kinh tế.

Tập đoàn Trường Hải (THACO) đang đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp quy mô lớn tại Gia Lai. Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Trường Hải Trần Bá Dương cho biết: Đến năm 2028, diện tích quy hoạch hệ sinh thái nông nghiệp của Tập đoàn tại Gia Lai dự kiến đạt 25.000 ha, phát triển mô hình sản xuất tích hợp, tuần hoàn giữa trồng trọt và chăn nuôi. THACO tập trung vào cây ăn trái, chuối xuất khẩu gắn với chăn nuôi bò quy mô khoảng 365.000 con, dựa trên nền tảng cơ khí hóa và chuyển đổi số.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Trường Hải nêu rõ: “Mục tiêu của THACO là xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp hữu cơ bền vững, đồng thời tạo liên kết chặt chẽ với nông dân địa phương. Với những kế hoạch đầu tư quy mô tại Gia Lai, chúng tôi kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng trong việc khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh, chung tay hình thành các trụ cột tăng trưởng mới cho Gia Lai”.

Ở lĩnh vực công nghệ, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Tập đoàn FPT - khẳng định: Khu vực Quy Nhơn (Gia Lai) đang vươn lên trở thành trung tâm trí tuệ nhân tạo (AI) của khu vực. AI không còn là lựa chọn mà là yếu tố sống còn trong phát triển kinh tế.

Đồng hành cùng tỉnh trong lĩnh vực này, FPT đang triển khai dự án đô thị AI đầu tiên tại Quy Nhơn với 3 trụ cột: hạ tầng công nghệ hiện đại; đào tạo nhân lực chất lượng cao; môi trường làm việc kết hợp nghỉ dưỡng. Dự án được kỳ vọng thu hút chuyên gia quốc tế, tạo hàng vạn việc làm công nghệ, góp phần đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong khi đó, ông Lê Khắc Hiệp - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vingroup - bày tỏ: Gia Lai giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển năng lượng của Tập đoàn. Thời gian tới, Vingroup sẽ phối hợp cùng địa phương nghiên cứu, triển khai các dự án nguồn điện quy mô lớn, đặc biệt là điện gió với tiềm năng lên đến 5 GW...

“Những dự án này không chỉ giúp Gia Lai hút đầu tư, mà còn tạo ra hệ sinh thái liên kết giữa nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghệ và dịch vụ” - ông Lê Khắc Hiệp thông tin.

Ông Harsha Vardhan - Giám đốc Phát triển chuỗi cung ứng Tập đoàn Syre cho rằng Gia Lai là địa điểm lý tưởng để xây dựng trung tâm tái chế dệt may quy mô lớn. Ảnh: Đ.T

Chung tay tạo đà cho Gia Lai “khai mở” không gian phát triển mới, ông Harsha Vardhan - Giám đốc Phát triển chuỗi cung ứng Tập đoàn Syre - chia sẻ: Syre là tập đoàn tiên phong trong lĩnh vực tái chế dệt may với định hướng phát triển chuỗi cung ứng thời trang bền vững theo mô hình kinh tế tuần hoàn.

Gia Lai là địa điểm lý tưởng để xây dựng trung tâm tái chế dệt may quy mô lớn, góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm toàn cầu về dệt may tuần hoàn; đồng thời tạo ra hàng nghìn việc làm chất lượng cao và thúc đẩy chuyển giao công nghệ tiên tiến.

"Chúng tôi hướng tới xây dựng một chuỗi cung ứng tuần hoàn mạnh mẽ từ nguyên liệu thô đến sản phẩm hướng tới bền vững. Tin tưởng rằng, với sự đồng hành của tỉnh Gia Lai và sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, Gia Lai sẽ trở thành mô hình thành công về đầu tư xanh và kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam" - ông Harsha Vardhan nói.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Gia Lai tham quan, tìm hiểu sản phẩm trưng bày trong khuôn khổ hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026. Ảnh: Trần Dung

Bày tỏ tinh thần cầu thị trước sự đồng hành của các chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp, nhà đầu tư đối với tỉnh nhà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc nhấn mạnh: Với tinh thần cởi mở, xây dựng và trách nhiệm cao, các đại biểu đã thẳng thắn phân tích, làm rõ các cơ hội đầu tư, định hướng phát triển trong giai đoạn tới cũng như những điểm nghẽn và giải pháp tháo gỡ; đồng thời, thể hiện rõ sự quan tâm đối với tiềm năng, lợi thế của địa phương và mong muốn hợp tác lâu dài. Điều đó thể hiện niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào định hướng phát triển của tỉnh.

“Gia Lai hội tụ đủ các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để phát triển. Chúng tôi cam kết sẽ khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, phân công rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả; đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện, bảo đảm các chỉ đạo của Chính phủ được triển khai hiệu quả, thực chất, mang lại chuyển biến rõ nét trong môi trường đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh” - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khẳng định.