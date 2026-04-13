Gắn kết trách nhiệm, vun đắp niềm tin ở cơ sở

(GLO)- Triển khai Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 7-8-2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, công tác kết nghĩa giữa cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang chuyển từ hỗ trợ ngắn hạn sang đồng hành lâu dài, có mục tiêu và cam kết cụ thể.

Qua đó, gắn kết trách nhiệm, củng cố niềm tin và tăng cường đồng thuận ở cơ sở.

Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo - Cơ quan thường trực theo dõi công tác kết nghĩa, thời gian qua, đơn vị đã tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung, luân chuyển 157 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (DN) tham gia kết nghĩa với các thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đến nay, hơn 200 thôn, làng đã tổ chức ký kết; riêng tháng 3-2026 có khoảng 80 đơn vị hoàn thành ký kết, từng bước hình thành mạng lưới gắn kết rộng khắp, đồng bộ.

Cam kết đồng hành, mở rộng mạng lưới gắn kết

Điểm đáng chú ý là nội dung kết nghĩa không dàn trải mà tập trung vào những nhu cầu thiết thực của từng địa bàn.

Đầu tháng 2-2026, Sở GD&ĐT phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Thương mại - Dịch vụ Thái Sơn Tây Nguyên và Công ty TNHH một thành viên Trang Đức tổ chức kết nghĩa với thôn 1 và thôn 2 (xã SRó).

Đây là 2 thôn đặc biệt khó khăn với tỷ lệ hộ nghèo còn cao; trong đó thôn 1 có 35 hộ nghèo (29,91%) và 16 hộ cận nghèo (13,68%), thôn 2 có 58 hộ nghèo (34,94%) và 24 hộ cận nghèo (14,46%).

Trên cơ sở này, các bên thống nhất triển khai nhiều nội dung hỗ trợ cụ thể như xây dựng nhà ở, trao sinh kế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất… Đồng thời, quan tâm đến các gia đình và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cuối tháng 3-2026, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai và Công ty TNHH một thành viên Toàn Trung kết nghĩa, hỗ trợ 2 làng đặc biệt khó khăn của xã Ia Krêl là Yit Rông 2 và Al Gôn, tập trung giúp hộ nghèo, phụ nữ yếu thế.

Hội LHPN tỉnh phối hợp cùng doanh nghiệp kết nghĩa với 2 làng Yit Rông 2 và Al Gôn (xã Ia Krêl). Ảnh: Hoàng Hoài

Trường hợp chị Rơ Lan Phych (làng Al Gôn) là minh chứng rõ nét. Từ nguồn hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng Mái ấm tình thương, gia đình chị có điều kiện ổn định chỗ ở, từng bước vươn lên.

Chồng chị mất sớm, 2 con còn nhỏ, cuộc sống vốn chật vật, căn nhà tôn cũ xuống cấp nhưng không có điều kiện sửa chữa. Được hỗ trợ xây nhà mới, gia đình chị có thêm động lực vượt khó, ổn định cuộc sống và nỗ lực phát triển kinh tế.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng Mái ấm tình thương cho gia đình chị Rơ Lan Phych (làng Al Gôn, xã Ia Krêl). Ảnh: Hoàng Hoài

Chương trình kết nghĩa đang tạo ra những chuyển biến tích cực tại nhiều địa phương.

Xã Lơ Pang có 20 thôn, làng, trong đó một nửa thuộc diện đặc biệt khó khăn; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 83% dân số, tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 9%. Hiện đã có 11 đơn vị tham gia kết nghĩa với 17 làng.

Chủ tịch UBND xã Lê Lợi cho hay, việc gắn kết nguồn lực hỗ trợ với nhu cầu thực tiễn không chỉ giúp cải thiện đời sống mà còn góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy ý chí tự lực của người dân - yếu tố then chốt để giảm nghèo bền vững.

Từ hỗ trợ trước mắt đến củng cố niềm tin lâu dài

Một chuyển biến đáng ghi nhận của chương trình kết nghĩa là sự tham gia chủ động, đồng bộ của nhiều lực lượng như công an, y tế, chính quyền cơ sở và DN.

Các hoạt động như “phiên chợ 0 đồng”; khám, chữa bệnh miễn phí; hỗ trợ hạ tầng và sinh kế… được triển khai thường xuyên, kịp thời, góp phần giải quyết những khó khăn trước mắt của người dân.

Tuy nhiên, cách tiếp cận không dừng ở hỗ trợ ngắn hạn. Các đơn vị kết nghĩa ngày càng xác định rõ đây là nhiệm vụ lâu dài, trọng tâm là giúp người dân nâng cao ý thức tự lực, chủ động vươn lên, từng bước khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Minh Trưởng cho biết, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ bước đầu đã triển khai công tác kết nghĩa đạt yêu cầu.

Thời gian tới, Sở tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức và chương trình kết nghĩa theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện từng địa bàn.

Trong đó, ưu tiên các nội dung có tính khả thi cao như chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin, nhân rộng mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Đồng thời, chú trọng kết nối, giới thiệu việc làm cho thanh niên, người trong độ tuổi lao động tại các thôn, làng; phát huy trách nhiệm xã hội của DN trong hỗ trợ phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số.