Apple phát hành iOS 26.4.2, khuyến cáo người dùng cập nhật ngay

(GLO)- Apple vừa phát hành bản cập nhật iOS 26.4.2 và iPadOS 26.4.2 trong bối cảnh các phiên bản trước đó xuất hiện nhiều lỗi ảnh hưởng đến trải nghiệm và bảo mật người dùng. Đây là bản nâng cấp nhỏ, không bổ sung tính năng mới, nhưng được đánh giá là rất quan trọng và cần cập nhật sớm.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, iOS 26.4.2 chủ yếu tập trung vào vá lỗi và tăng cường bảo mật cho thiết bị. Đáng chú ý nhất là việc khắc phục một lỗ hổng nghiêm trọng liên quan đến hệ thống thông báo, mã CVE-2026-28950.

Lỗi này khiến các thông báo đã xóa có thể vẫn tồn tại trên thiết bị, tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ dữ liệu cá nhân. Bản cập nhật mới đã cải thiện cơ chế xóa dữ liệu để xử lý triệt để vấn đề này.

iOS 26.4.2 đã được phát hành đến người dùng iPhone tương thích. Ảnh: CNET

Không chỉ dừng lại ở bảo mật, iOS 26.4.2 còn mang đến một số cải thiện về hiệu năng và độ ổn định. Cụ thể, Apple đã tối ưu hóa hệ thống giúp thiết bị hoạt động mượt mà hơn, hạn chế tình trạng giật lag, lỗi bàn phím phản hồi chậm và sự cố kết nối Wi-Fi không ổn định từng xuất hiện ở các phiên bản trước.

Những điều chỉnh này đặc biệt hữu ích với các dòng iPhone đời cũ, vốn dễ gặp vấn đề sau khi cập nhật hệ điều hành.

Trước đó, phiên bản iOS 26.4 từng bị người dùng phản ánh nhiều lỗi như hao pin, nóng máy, ứng dụng không tương thích hoặc bàn phím bị đơ. Apple đã liên tục tung ra các bản vá như iOS 26.4.1 để sửa lỗi đồng bộ iCloud và cải thiện bảo mật, trước khi tiếp tục hoàn thiện bằng iOS 26.4.2. Điều này cho thấy hãng đang gấp rút ổn định hệ điều hành trước khi phát hành các phiên bản lớn hơn.

Các chuyên gia khuyến nghị người dùng nên cập nhật ngay phiên bản mới, bởi các bản cập nhật dạng “.x.x” thường nhằm xử lý lỗi khẩn cấp và vá lỗ hổng bảo mật quan trọng. Việc chậm cập nhật có thể khiến thiết bị đối mặt với rủi ro an toàn thông tin, đặc biệt khi lỗ hổng đã được công bố công khai.

Người dùng có thể nâng cấp iPhone hoặc iPad bằng cách vào Cài đặt/Cài đặt chung/Cập nhật phần mềm và làm theo hướng dẫn. Dung lượng bản cập nhật dự kiến hơn 500 MB tùy thiết bị.