Apple ra mắt iPhone 17, iOS 26 và loạt sản phẩm mới

(GLO)- Tối 9-9 (giờ Việt Nam), Apple tổ chức sự kiện “Awe-Dropping” để giới thiệu loạt sản phẩm phần cứng và phần mềm mới.

Tâm điểm sự kiện là bốn mẫu iPhone mới gồm iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Toàn bộ dòng máy trang bị màn hình OLED ProMotion 120 Hz, chip A19 và A19 Pro cho hiệu năng cùng khả năng tản nhiệt tốt hơn.

iPhone 17 Pro và Pro Max được nâng cấp camera với ống kính tele 48 megapixel, đồng thời khung viền chuyển sang chất liệu nhôm nhẹ. Bộ nhớ trong khởi điểm từ 256 GB. Người dùng có thêm lựa chọn màu sắc mới gồm tím, xanh lá, xanh dương và cam.

iPhone 17 Air gây chú ý với thiết kế siêu mỏng, chỉ khoảng 5,5 mm. Máy sử dụng một camera sau và loại bỏ loa ở cạnh dưới.

Toàn bộ iPhone mới chạy trên iOS 26 với giao diện liquid glass trong suốt, hiệu ứng động. Hệ điều hành bổ sung nhiều tính năng trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ dịch trực tiếp, cải tiến Siri, tạo khảo sát trong ứng dụng tin nhắn, cùng các công cụ bảo mật và nhận diện trực quan. iOS 26 dự kiến phát hành vào mùa Thu.

Ngoài ra, Apple cũng đồng thời giới thiệu Apple Watch Series 11, Watch Ultra 3 và Watch SE 3. Thế hệ tai nghe mới AirPods Pro 3 cũng được công bố, hứa hẹn nâng cấp về âm thanh và sức khỏe. Ngoài iPhone và thiết bị đeo, hãng còn trình làng AirTag 2 và Apple TV 4K thế hệ thứ tư.