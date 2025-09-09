Danh mục
Thời sự
Thế giới
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Khoa học - Công nghệ

Tin tức công nghệ

Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360

Apple ra mắt iPhone 17, iOS 26 và loạt sản phẩm mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ QUẢNG

(GLO)- Tối 9-9 (giờ Việt Nam), Apple tổ chức sự kiện “Awe-Dropping” để giới thiệu loạt sản phẩm phần cứng và phần mềm mới.

Tâm điểm sự kiện là bốn mẫu iPhone mới gồm iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Toàn bộ dòng máy trang bị màn hình OLED ProMotion 120 Hz, chip A19 và A19 Pro cho hiệu năng cùng khả năng tản nhiệt tốt hơn.

iPhone 17 Pro và Pro Max được nâng cấp camera với ống kính tele 48 megapixel, đồng thời khung viền chuyển sang chất liệu nhôm nhẹ. Bộ nhớ trong khởi điểm từ 256 GB. Người dùng có thêm lựa chọn màu sắc mới gồm tím, xanh lá, xanh dương và cam.

iPhone 17 Air gây chú ý với thiết kế siêu mỏng, chỉ khoảng 5,5 mm. Máy sử dụng một camera sau và loại bỏ loa ở cạnh dưới.

iphone-event-comp.jpg
Ảnh: The Sun

Toàn bộ iPhone mới chạy trên iOS 26 với giao diện liquid glass trong suốt, hiệu ứng động. Hệ điều hành bổ sung nhiều tính năng trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ dịch trực tiếp, cải tiến Siri, tạo khảo sát trong ứng dụng tin nhắn, cùng các công cụ bảo mật và nhận diện trực quan. iOS 26 dự kiến phát hành vào mùa Thu.

Ngoài ra, Apple cũng đồng thời giới thiệu Apple Watch Series 11, Watch Ultra 3 và Watch SE 3. Thế hệ tai nghe mới AirPods Pro 3 cũng được công bố, hứa hẹn nâng cấp về âm thanh và sức khỏe. Ngoài iPhone và thiết bị đeo, hãng còn trình làng AirTag 2 và Apple TV 4K thế hệ thứ tư.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Từ 'trái tim' đến con người

Từ 'trái tim' đến con người

Thời sự - Bình luận

Vừa được khai trương trên khu đất rộng 20 ha, Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 do Bộ Công an xây dựng là một trong những trung tâm dữ liệu có quy mô lớn nhất Đông Nam Á, đạt chứng chỉ quốc tế với cấp độ cao nhất.

Khai mạc Thế vận hội robot hình người đầu tiên trên thế giới tại Bắc Kinh

Khai mạc Thế vận hội robot hình người đầu tiên trên thế giới tại Bắc Kinh

Tin tức công nghệ

(GLO)- Tối 14-8, lễ khai mạc Thế vận hội robot hình người thế giới lần thứ nhất diễn ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc) với các màn trình diễn hip-hop, võ thuật, chơi đàn và thời trang của các robot hình người. Nhiều robot cũng tham gia mô phỏng thi đấu thể thao như tại một sự kiện thực thụ.

“Lộ” thông tin ngày Apple ra mắt iPhone 17

“Lộ” thông tin ngày Apple ra mắt iPhone 17

Tin tức công nghệ

(GLO)-Nhiều nguồn tin từ giới công nghệ cho biết Apple có thể sẽ tổ chức sự kiện ra mắt dòng iPhone 17 vào ngày 9-9 tới. Thông tin này được trích dẫn từ tài liệu của một số nhà mạng tại Đức và được đăng tải trên các trang tin công nghệ lớn như MacRumors, 9to5Mac, PhoneArena, Tom’s Guide và El País.

Giáo sư GS Tsuyoshi Nakaya (Đại học Kyoto, Nhật Bản): Tôi tin vào năng lực của thế hệ trẻ Việt Nam

Giáo sư Tsuyoshi Nakaya (Đại học Kyoto, Nhật Bản): Tôi tin vào năng lực của thế hệ trẻ Việt Nam

Khoa học - Công nghệ

(GLO)- Với tầm ảnh hưởng quốc tế, Giáo sư Tsuyoshi Nakaya (Đại học Kyoto, Nhật Bản) đóng vai trò cầu nối quan trọng trong việc hỗ trợ xây dựng Nhóm nghiên cứu Vật lý Neutrino tại Viện Khoa học và Giáo dục liên ngành (IFIRSE) thuộc Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE).

Điểm tựa chuyển đổi số của tỉnh

Điểm tựa chuyển đổi số của tỉnh

Tin tức công nghệ

(GLO)- Ở Gia Lai, Trung tâm Chuyển đổi số giữ vai trò “hạt nhân công nghệ”, đảm nhiệm quản lý, giám sát và khai thác vận hành các nền tảng, ứng dụng và dữ liệu số, trở thành điểm tựa giúp tỉnh hướng tới chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

null