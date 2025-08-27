Apple xác nhận ra mắt iPhone 17 vào ngày 9-9

(GLO)- Apple vừa thông báo sẽ tổ chức sự kiện ra mắt iPhone 17 vào thứ Ba, ngày 9-9, tại Nhà hát Steve Jobs ở Cupertino (Mỹ).

Dự kiến, Apple sẽ giới thiệu một dòng iPhone mới gồm một phiên bản tiêu chuẩn và hai bản Pro. Đáng chú ý, dòng iPhone 17 Plus có thể được thay thế bằng iPhone 17 Air với thiết kế siêu mỏng. Thiết bị này được cho là chỉ dày khoảng 5,5 mm, với màn hình 6,6 inch, mỏng hơn khoảng 0,08 inch so với thế hệ hiện tại.

Bản iPhone 17 tiêu chuẩn cũng được nâng cấp đáng kể với màn hình lớn 6,3 inch, tần số quét 120Hz, thay vì 60Hz như các phiên bản trước.

Ảnh: Apple

Bên cạnh iPhone, Apple nhiều khả năng sẽ công bố loạt sản phẩm mới gồm Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 và Apple Watch SE 3. Trong đó, Apple Watch Ultra 3 hứa hẹn mang đến màn hình lớn hơn và hỗ trợ sạc nhanh.

Ngoài ra, sự kiện còn có thể đánh dấu sự xuất hiện của AirPods Pro 3, ba năm sau thế hệ Pro trước. Tai nghe mới được đồn đoán có thiết kế gọn hơn, tích hợp chip xử lý âm thanh mới, khả năng chống ồn chủ động tốt hơn và điều khiển cảm ứng trực tiếp trên thân tai nghe.