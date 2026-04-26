Sri Lanka điều tra vụ mất 2,5 triệu USD do tấn công mạng

(GLO)- Một vụ tấn công mạng nghiêm trọng nhằm vào hệ thống của Bộ Tài chính Sri Lanka vừa được phát hiện. Vụ tấn công gây thất thoát khoảng 2,5 triệu USD, làm dấy lên lo ngại về an ninh tài chính trong bối cảnh quốc gia này vẫn đang đối mặt nhiều khó khăn kinh tế.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng Sri Lanka, các tin tặc đã xâm nhập trái phép vào hệ thống máy tính của Bộ Tài chính, cụ thể là bộ phận quản lý tài nguyên đối ngoại.

Thông qua hình thức lừa đảo qua email, chúng đã thay đổi thông tin tài khoản và thực hiện lệnh chuyển tiền ra nước ngoài. Số tiền bị đánh cắp được xác định đã được chuyển tới một tài khoản tại Australia.

Vụ việc được phát hiện khi các nhân viên kho bạc nhận thấy những dấu hiệu bất thường trong quá trình xử lý một giao dịch thanh toán quốc tế. Sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện lệnh chuyển tiền trái phép nói trên và kịp thời ngăn chặn thêm một giao dịch đáng ngờ khác, qua đó hạn chế thiệt hại.

Giới chức Sri Lanka cho biết đây là một trong những vụ tấn công mạng gây thiệt hại tài chính lớn nhất từng nhằm vào một cơ quan nhà nước của nước này. Số tiền bị chiếm đoạt ban đầu được dành để thanh toán nghĩa vụ nợ quốc tế, trong đó có các khoản liên quan đến Australia.

Ngay sau khi vụ việc bị phanh phui, chính phủ Sri Lanka đã thành lập một ủy ban điều tra liên ngành để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân và đơn vị liên quan. Một số quan chức cấp cao trong Văn phòng Quản lý nợ công đã bị đình chỉ công tác để phục vụ quá trình điều tra.

Song song với đó, Sri Lanka cũng đã thông báo vụ việc tới Chính phủ Australia, các chủ nợ quốc tế và các bên liên quan, đồng thời phối hợp với các đối tác quốc tế nhằm truy vết dòng tiền và xác định thủ phạm. Đại sứ quán Australia tại Sri Lanka cho biết đang hỗ trợ tích cực trong quá trình điều tra.