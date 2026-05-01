Kể lịch sử Tây Nguyên bằng những thước phim công nghệ AI

Cách kể chuyện mới trong thời đại 4.0 này đang khiến người dùng mạng xã hội cảm thấy thích thú, tự hào với những câu chuyện gần gũi, chân thực.

Từ chiếc điện thoại thông minh…

Từ lâu, cô gái Bahnar Aya vốn luôn yêu thích công nghệ và lưu giữ những nét đẹp truyền thống của dân tộc mình. Chị được biết đến là người đã tạo nên ứng dụng từ điển số tiếng Kinh - Bahnar với hơn 6.000 từ. Đồng thời, chị cũng quản trị Fanpage “Bahnar Ơi” với hơn 2.500 người theo dõi trên Facebook và hơn 1.800 người theo dõi trên Tiktok.

Trên Fanpage của mình, chị thường xuyên đăng tải các thông tin phản ánh đời sống, những nét đẹp trong văn hóa của người dân Bahnar, Jrai… Cũng từ mong muốn có thêm những nguồn tư liệu để đăng trên Fanpage này, chị đã quyết tâm mày mò tạo ra những video bằng công nghệ AI.

“Từ nhỏ tôi đã được nghe ông bà kể những sự tích về hồ, về núi ở khu vực Tây Nguyên. Khi lớn lên đọc sách, tìm hiểu thì có sử thi kể về những người anh hùng dũng cảm đứng lên đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ buôn làng.

Nhưng tất cả những thứ ấy chỉ qua lời kể hoặc qua câu chữ, nên buộc tôi phải tự tưởng tượng. Tôi mong muốn những câu chuyện ấy sẽ được kể bằng hình ảnh để có thể tiếp cận được với nhiều người hơn, đặc biệt là giới trẻ khi họ dễ dàng bị thu hút bởi những video ngắn” - chị Aya thổ lộ.

Một thước phim về sử thi Tây Nguyên của chị Aya. Ảnh chụp màn hình

Từ đầu tháng 3-2026 đến nay, chị đã tạo ra 6 thước phim, trong đó có 3 thước phim về sự tích cây kơ nia, sự tích Biển Hồ - Ia Nueng, sử thi Dăm Giông - Bia Phu; cùng 3 thước phim về Anh hùng Wừu tương ứng với 3 tập: Trưởng thành, tham gia cách mạng và hy sinh.

Mỗi đoạn video chỉ dài từ 1-6 phút, song để tạo ra nó là câu chuyện rất kỳ công của người phụ nữ vừa phải chăm lo cho gia đình với 2 con nhỏ cùng công việc tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao xã Đak Đoa.

… đến những thước phim hấp dẫn

Tưởng chừng đơn giản, song để tạo được 1 thước phim hoàn chỉnh, chị đã phải tạo hàng chục, thậm chí hàng trăm cảnh phim khác nhau. Đặc biệt với các video liên quan đến các nhân vật anh hùng có thật, chị phải rất cẩn thận, chỉn chu trong hình ảnh có liên quan để đảm bảo tính chính xác cho câu chuyện.

Chị Aya tâm sự: “AI cũng chỉ là máy móc, nhiều khi nó không tạo ra được hành động, hình ảnh như mình mong muốn, nên sẽ phải viết lại các câu lệnh cho đến khi nào ưng ý thì thôi.

Sau đó tôi còn cho chạy phụ đề tiếng Kinh, lồng nhạc nền và thu âm thuyết minh giọng nói của tôi bằng tiếng Bana để thước phim hoàn chỉnh sinh động hơn”.

Chị Aya đã làm phim ngắn AI về cuộc đời của anh hùng Wừu (phải). Ảnh chụp màn hình

Các thước phim trên đều được chị đăng tải trên mạng xã hội Facebook, Tiktok và đã nhận được những phản hồi rất tích cực với lượng tương tác tốt.

Đơn cử như thước phim về sự tích Biển Hồ - Ia Nueng có hơn 100 nghìn lượt xem trên Facebook, hơn 3.400 người thể hiện cảm xúc, hơn 380 người chia sẻ.

Trên Tiktok, thước phim này cũng có hơn 256 nghìn lượt xem với hơn 1.500 người chia sẻ, hơn 15.600 người thích. Thước phim về sử thi Dăm Giông - Bia Phu trên Facebook cũng có hơn 66.000 lượt xem và hơn 1.500 người thể hiện cảm xúc.

Chị Aya đã tạo nên những thước phim lịch sử bằng công nghệ AI. Ảnh: V.N

Các tài khoản mạng xã hội đều tỏ ra thích thú khi lần đầu tiên được xem những thước phim với các câu chuyện lịch sử thông qua công nghệ AI.

Nhiều người gửi lời cảm ơn đến Aya khi chị đã chuyển thể câu chuyện thành những đoạn video hấp dẫn, sinh động giống như những gì người già trong làng thường kể cho con cháu.

Sau khi xem những thước phim của chị Aya, chị Vũ Thị Ngoan - giáo viên Lịch sử - Địa lý tại phường An Phú - bày tỏ: “Các thước phim rất hay, ngắn gọn, súc tích, tái hiện chân thực về sự tích các địa điểm, các nhân vật sử thi trong tưởng tượng hay cả anh hùng có thật của người dân Tây Nguyên. Đây sẽ là nguồn tư liệu quý các em học sinh có thể tham khảo để tìm hiểu về văn hóa địa phương”.

Tiến sĩ sử học Nguyễn Thị Kim Vân - nguyên Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai (cũ) cho hay: “Đây là một việc làm rất có ý nghĩa. Với thế mạnh là người địa phương, Aya đã đưa các giá trị văn hóa dân gian Bahnar, Jrai đang dần mai một về với chính các chủ nhân, nhất là đưa nó quay lại với thế hệ trẻ vốn bị cuốn hút bởi các yếu tố văn hóa hiện đại, ngoại lai.

Mong sẽ có thêm nhiều bạn trẻ của Tây Nguyên chung tay cùng Aya để có thêm những thước phim hay, cách làm hay để giữ gìn văn hóa”.