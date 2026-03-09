Trấn Thành đóng phim cùng Park Bo Gum trong dự án điện ảnh Hàn

Theo đó, dự án phim Trấn Thành tham gia có tên: Thanh kiếm của Godumakhan (tên tiếng Anh: The Sword: A Legend of the Red Wolf). Đây cũng là lần đầu tiên Trấn Thành tham gia diễn xuất trong một dự án điện ảnh quy mô lớn của Hàn Quốc. Đánh dấu bước đi mới trong sự nghiệp của nam nghệ sĩ.
Trấn Thành đã được hé lộ sẽ hoá thân vào nhân vật Tiết Nhân Quý, chỉ huy phủ An Đông của triều Nhà Đường. Nhân vật này được mô tả sở hữu khí chất quyền lực, đóng vai trò dẫn dắt cục diện chính trị ở khu vực phía Bắc.
Nhiều khán giả Việt Nam mong chờ sự xuất hiện của Trấn Thành và đánh giá cao khả năng diễn xuất, hóa thân vào các nhân vật của đạo diễn nghìn tỉ đầu tiên tại Việt Nam. Với những đóng góp lớn cho nền điện ảnh và truyền hình nước nhà, sở hữu gia tài phim hơn 2000 tỷ đồng, đây chính là danh xưng xứng đáng với hành trình nghệ thuật của Trấn Thành.
Thanh kiếm của Godumakhan là dự án điện ảnh cổ trang lớn của Hàn Quốc, được cầm trịch bởi đạo diễn Kim Han Min, người đứng sau thành công của các siêu phẩm điện ảnh như Đại thủy chiến (năm 2014), Thủy chiến đảo Hansan: Rồng trỗi dậy, Đại hải chiến Noryang - Biển chết...
Bộ phim Thanh kiếm của Godumakhan kể về một chiến binh bị mất trí nhớ sau cuộc chiến. Sau đó, anh bị cuốn vào cuộc huyết chiến tranh giành thanh kiếm huyền thoại Godumakhan của Goguryeo. Phim dự kiến bấm máy vào đầu năm 2026.