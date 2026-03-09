Trấn Thành đóng phim cùng Park Bo Gum trong dự án điện ảnh Hàn

(GLO)- Theo thông tin từ báo Hàn, Trấn Thành sẽ góp mặt trong một dự án điện ảnh lớn, đóng cùng mỹ nam đình đám Park Bo Gum đang khiến mạng xã hội Việt xôn xao, bàn tán.

Theo đó, dự án phim Trấn Thành tham gia có tên: Thanh kiếm của Godumakhan (tên tiếng Anh: The Sword: A Legend of the Red Wolf). Đây cũng là lần đầu tiên Trấn Thành tham gia diễn xuất trong một dự án điện ảnh quy mô lớn của Hàn Quốc. Đánh dấu bước đi mới trong sự nghiệp của nam nghệ sĩ.

Park Bo Gum và Trấn Thành cùng tham gia dự án phim Thanh kiếm của Godumakhan. Ảnh: Internet

Trấn Thành đã được hé lộ sẽ hoá thân vào nhân vật Tiết Nhân Quý, chỉ huy phủ An Đông của triều Nhà Đường. Nhân vật này được mô tả sở hữu khí chất quyền lực, đóng vai trò dẫn dắt cục diện chính trị ở khu vực phía Bắc.

Nhiều khán giả Việt Nam mong chờ sự xuất hiện của Trấn Thành và đánh giá cao khả năng diễn xuất, hóa thân vào các nhân vật của đạo diễn nghìn tỉ đầu tiên tại Việt Nam. Với những đóng góp lớn cho nền điện ảnh và truyền hình nước nhà, sở hữu gia tài phim hơn 2000 tỷ đồng, đây chính là danh xưng xứng đáng với hành trình nghệ thuật của Trấn Thành.