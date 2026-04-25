SIM có bị khóa nếu đứng tên người thân?

(GLO)- Tình trạng đăng ký SIM đứng tên hộ người thân, đặc biệt là cha mẹ lớn tuổi ở khu vực nông thôn, vẫn khá phổ biến tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc duy trì hình thức này có thể trở thành rào cản về pháp lý và công nghệ cho cả người đứng tên lẫn người sử dụng.

Theo quy định tại Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, mọi thuê bao di động phải được xác thực đầy đủ thông tin, bao gồm số định danh cá nhân, họ tên, ngày sinh và dữ liệu sinh trắc học (ảnh khuôn mặt), đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Doanh nghiệp viễn thông chỉ được cung cấp dịch vụ đối với các thuê bao đã hoàn tất xác thực hợp lệ.

Nhân viên viễn thông hỗ trợ thực hiện xác thực sinh trắc học để không bị gián đoạn liên lạc. Ảnh: VnE

Trên thực tế, không phải tất cả người dùng đều bị ảnh hưởng ngay lập tức. Những thuê bao đã đăng ký bằng căn cước công dân gắn chip hoặc tài khoản định danh điện tử mức 2 thường không phải xác thực lại. Tuy nhiên, các trường hợp thông tin chưa được chuẩn hóa hoặc không trùng khớp sẽ thuộc diện rà soát.

Đáng chú ý, SIM đứng tên người khác (người thân, bạn bè hoặc SIM mua sẵn trên thị trường) là một trong những nhóm có nguy cơ cao bị khóa nếu không thực hiện chuyển đổi chính chủ. Khi áp dụng xác thực sinh trắc học, người đang sử dụng nhưng không phải chủ thuê bao sẽ không thể hoàn tất xác minh. Trong trường hợp này, người dùng buộc phải đến điểm giao dịch của nhà mạng để làm thủ tục chuyển quyền sở hữu.

Theo các nhà mạng, có 3 nhóm thuê bao cần đặc biệt lưu ý: thuê bao sử dụng giấy tờ cũ (CMND 9 số), thuê bao đăng ký bằng giấy tờ ít phổ biến (như hộ chiếu hoặc giấy tờ ngành) và SIM đăng ký hộ. Nếu không cập nhật thông tin, thuê bao có thể bị tạm dừng dịch vụ theo lộ trình: khóa một chiều, sau đó khóa hai chiều và cuối cùng là thu hồi số.

Tuy vậy, thông tin “khóa SIM hàng loạt từ ngày 15-4” là chưa chính xác. Việc khóa thuê bao đã được triển khai từ trước và chỉ áp dụng đối với các trường hợp không hợp tác cập nhật thông tin sau khi đã được thông báo nhiều lần.

Các chuyên gia khuyến nghị người dùng chủ động kiểm tra thông tin thuê bao qua ứng dụng VNeID hoặc ứng dụng của nhà mạng. Nếu phát hiện SIM không chính chủ, cần sớm thực hiện chuyển đổi để tránh gián đoạn liên lạc hoặc mất số điện thoại đang sử dụng.